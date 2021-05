Nezahualcóyotl debe caracterizarse por tener un gobierno ambientalista: Adolfo Cerqueda

El medio ambiente es un tema que se habla en campaña desde una plataforma electoral, consideró Adolfo Cerqueda, candidato de Morena, PT y Nueva Alianza a la presidencia municipal de Nezahualcóyotl, pero en el fondo hay un contexto que se tendría que resolver al respecto.

“Nosotros somos un municipio que tiene más 250,000 viviendas y que no contamos con espacios verdes, alamedas o parques que tengamos esa oxigenación que requerimos, he propuesto que tenemos que convertirnos en un bosque urbano, en el que no solo se tienen que aprovechar los camellones sino también de nuestras casas y azoteas”, explicó en entrevista para el programa Nuestra mañana para el Heraldo Televisión.

Y enfatizó la importancia de trabajar en la captación de agua, “creo que la crisis de agua la tenemos desde ahora y tenemos que emplear estrategias como calentadores solares que ayudan a mitigar el consumo de gas y es un tema que estaremos trabajando".

En el proyecto del abanderado de Morena contempla invitar a universidades y especialistas, porque considera es importante recibir retroalimentación de los que están estudiando al municipio.

“Un gobierno ambientalista es o tendría que ser lo que Nezahualcóyotl se caracterice”, comentó el aspirante a la presidencia municipal de Nezahualcóyotl.

Mientras que en el caso del abasto del agua, dijo, continuará con la sustitución de la red hidráulica, pero no solo en dónde hace falta agua sino también para la red de drenaje, porque también hay inundaciones y hay tuberías dañadas.

Noticias Relacionadas Nezahualcóyotl contará con otra clínica veterinaria y un albergue para mascotas: Adolfo Cerqueda

Adolfo Cerqueda describió que durante la campaña se ha encontrado con una buena aceptación de los ciudadanos. “A nada del cierre estamos intensificando nuestro trabajo y asegurándonos de que la ciudadanía de que el proyecto que encabezo es una opción objetiva y viable”.

El municipio lo habitan cerca de 1.2 millones de personas, quienes provienen de diversas entidades del país y al respecto, indicó que en Nezahualcóyotl hay una comunidad que ha ido evolucionando con tradiciones de cada uno de los ciudadanos.

yc