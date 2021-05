Firmas presentadas en juicio de Maru Campos son falsas: peritos

Peritos nacionales e internacionales aseguraron hoy que las presuntas firmas presentadas como evidencia en contra de María Eugenia Campos, alcaldesa de Chihuahua con licencia, para recibir dinero son totalmente falsas.

Peritos con carácter nacional e internacional, junto a ex procuradores del país, llevaron a cabo una revisión grafoscópica de las firmas auténticas de María Eugenia Campos, alcaldesa de Chihuahua con licencia, contra las que aparecen en los recibos por los que se le acusa por parte del gobierno del estado de recibir dinero.

La conclusión de los expertos es que no corresponden a Campos y por ello empresarios de Chihuahua, así como agrupaciones políticas externas al PAN, han determinado el cierre de filas en favor de la candidata del PAN al gobierno de Chihuahua.

El empresario Óscar Corral Pérez dio a conocer que se solicitaron los documentos con los que acusan a la candidata, que le entregaron cuando fueron las audiencias, los cuales aceptó compartir para revisar con asesores, expertos y de primer nivel con trayectoria entre ellos Ítali Ciani, ex procuradora de delitos contra mujeres del Estado de México, así como al maestro Tomás Coronado Olmos, ex procurador de Jalisco y Carlos Navarrro, ex procurador de Sonora.

Una vez que vieron el asunto, sugirieron la dictaminación pericial para conclusiones más claras ante Sergio García, ex subdirector de coordinación operativa en grafoscopia de la extinta Procuraduría General de la República y otro doctor en perito de Córdova Argentina, quienes determinaron que los trazos de las firmas de los recibos son falsas, ya que no concuerdan con la firma auténtica de la candidata a la gubernatura.

El doctor de peritaje de Argentina Alberto Raúl Baudino indicó que cada uno de los 34 recibos están acompañados de una certificación notarial.

"De la evaluación hemos visto que todos los recibos cuestionados, tienen una perforación y una fotocopia, (…) En cada uno la certificación que le acompaña está limpia", dijo al diferir el tipo de documento, es decir que la lógica indica que la certificación tendría que haber sido acompañada en copia y expediente de ambos papeles.

El abogado Francisco Molina, señaló que la persecución política orilló a este tipo de elementos falsos y pruebas apócrifas.

"Hicimos el cotejo de un perito calígrafo, que define una procedencia en función de una comparación; nosotros determinamos que esas firmas son falsas", acotó.

Agregó como dato adicional que se trataría de copia de firmas falsas por más de una persona, "que pensamos que han intervenido más de un puño de escrito para la falsificación en cuando a un sospechoso de la escritura".

Por Federico Guevara

RMG