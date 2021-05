Candidatos de Movimiento Ciudadano se comprometen a finalizar gestión

Candidatas y candidatos de Movimiento Ciudadano para diputaciones federales, locales y alcaldía Coyoacán se comprometieron a finalizar su periodo de gestión para el que serán electos y no buscar otro cargo político, como sucede desde hace décadas en la demarcación.

En una charla con vecinos de la colonia Campestre Coyoacán, la aspirante a alcaldesa, Patricia Urriza Arellano; las aspirantes titular y suplente al distrito 25 federal, Sofía Castro y Sofía Aguilar, Rafael Soto Cruz, a diputado por el distrito 30 local y concejales, platicaron con integrantes de la comunidad sobre las problemáticas que los aquejan.

“Con esta serie de encuentros nosotros no vinimos a pedir su voto o prometer lo de siempre, sino queremos acercarnos para apoyarlos en gestiones o necesidades de servicios y juntos hacer ciudadanía”, estableció Urriza.

La joven emecista manifestó a los vecinos la idea de hacer un gobierno conjunto, corresponsable, para no depender de figuras como del ex delegado Mauricio Toledo, “que no se podía hacer nada si no era sin su autorización”.

Durante la plática en el parque de la colonia, los asistentes dieron a conocer que la inseguridad, falta de limpieza en atarjeas y coladeras con desazolve, así como un mal barrido de calles por parte del servicio de Limpia de la Alcaldía son una constante.

“La inseguridad sigue pegándonos, no hay día en que no sepamos de alguien que haya sido robado, asaltado o que haya sufrido algún incidente; lo peor de todo es que ¿a quién le pedimos cuentas? El que era nuestro alcalde se fue a hacer campaña a otro lado y desde hace años pasa lo mismo”, expresó.

No usarán la alcaldía como trampolín

Ante dicha exposición, los integrantes del Movimiento Chilango se comprometieron a finalizar las gestiones para las cuales se han postulado y no abandonar el puesto para buscar otra candidatura.

“No utilizaremos la Alcaldía como trampolín, nosotros estamos ocupados en las necesidades y problemáticas que vemos existen, como falta de agua o las que nos manifiestan. Somos habitantes preocupados que nos hemos cansado de esas actitudes y nos hemos puesto en acción”, agregó Urriza.

En su oportunidad, la senadora, Patricia Mercado conminó a los integrantes del conversatorio a participar de manera activa con las jóvenes, ya que es necesario que los requerimientos se conviertan en iniciativas desde el Legislativo.

“Toda necesidad se debe convertir en política pública, de lo contrario se convierte en demagogia. Por eso este tipo de encuentros son trascendentes con estos jóvenes candidatos, que representan a una nueva generación y llevarán estas propuestas a los sitios de toma de decisión para cambiar nuestra cotidianidad”, concluyó.

Por Cinthya Stettin

EAA