Vamos a arrasar en las urnas y defenderemos el voto para evitar el robo de la elección: Mónica Rangel

La candidata a la gubernatura por MORENA, Mónica Rangel expresó en. Ciudad Valles ante cientos de seguidores que para este próximo 6 de junio defenderán el el voto con todo para evitar que con despensas y 200 pesos intenten robar la elección y después en seis años no les vuelvan a ver el polvo.

Reiteró que tanto ella como MORENA representan la transformación para San Luis Potosí y por esa razón buscan derrochan dinero, “el dinero que gastan ahorita para comprar su voto no se lo están regalando nada más porque si, porque quieren ganar la elección para en los primeros meses cobrar y pagar a quien les dio ese dinero y dejar las arcas estatales saqueadas y sin obras de beneficio”.

Dijo que con ella no pasará no que cada seis años que busca el voto y luego después se ganar nunca regresar a donde le dieron el voto,”tendrán una Gobernadora 24/7 y todo terreno que buscará su bienestar en todo momento, porque en estas épocas los gobernantes no deben estar en la oficina, deben estar cercanos a la gente y trabajando en favor ellos con la pasión que se debe tener para buscar el bien de los habitantes de todo el estado”.

Mónica Rangel dijo que MORENA no ejerce y lleva a cabo esa vieja práctica de comprar votos porque nosotros al llegar al Gobierno del Estado, en lugar de pagar a quien dio para despensas y compra de votos, los vamos a usar para apoya a las mujeres con proyectos productivos, vamos a pagarles cada mes sus3,500 pesos a las amas de casa, vamos a mejorar la seguridad, vamos impulsar al campo con mayores recursos y vamos acabar con el desabasto de agua potable en todo el estado.

Por eso con el apoyo de la Huasteca, de la Zona Media, Centro y Altiplano vamos a ganar el 6 de junio y lo vamos hacer de manera arrasadora.