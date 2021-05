Candidatos a la gubernatura de Guerrero participan en segundo debate

La noche de este miércoles se celebró el segundo debate público entre candidatos y candidatas a la gubernatura de Guerrero, organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).

En el debate, del que sólo se ausentó la morenista Evelyn Salgado Pineda, los aspirantes a la gubernatura opinaron sobre desarrollo económico, así como política y gobierno.

Los asistentes fueron Mario Moreno Arcos, candidato de la alianza Va por Guerrero, integrada por el PRI y PRD; Ruth Zavaleta Salgado, de Movimiento Ciudadano y Pedro Balladares Segura, de la coalición Juntos Hacemos Historia, integrada por el PT y el PVEM.

También asistieron Irma Lilia Garzón Bernal, candidata del PAN; Dolores Huertas Valdovinos, del Partido Encuentro Solidario (PES); Ambrosio Guzmán Juárez, de Redes Sociales Progresistas (RSP) y Manuel Negrete Arias, de Fuerza por México.

¿Cómo fue el debate?

Durante su intervención, la abanderada del PAN indicó que su campaña es dedicada a las víctimas de la violencia de todo tipo, y pidió a todos los partidos políticos a no utilizar a las mujeres "como títeres".

Por su cuenta, Mario Moreno afirmó que la verdadera contienda es únicamente entre dos candidaturas, en referencia a la de él y la de Morena.

En tanto, Ruth Zavaleta, de Movimiento Ciudadano, se comprometió a que en Guerrero ya no habrá más fosas clandestinas y dijo que combatirá la desaparición y asesinato de personas.

"Nuestro estado no podrá levantarse si no logramos la pacificación, es por ello que los convoco a un gran acuerdo por la no violencia, no se trata de olvidar y perdonar, por el contrario, se trata de construir un camino por la paz hacia el restablecimiento del estado de derecho", expresó.

Por Carlos Navarrete Romero

EAA