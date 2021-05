Santiago Taboada apuesta por el desarrollo inmobiliario en la Benito Juárez

Santiago Taboada, quien busca la reelección por el PAN en la alcaldía Benito Juárez, subrayó que el desarrollo urbano debe ser ordenado y revisado para generar certezas tanto a vecinos como a inversionistas.

“Las inversiones y desarrollos han mejorado el mismo contexto de las colonias. Nosotros queremos que sigan viendo a Benito Juárez como un área de inversión, por eso hemos podido generar condiciones de certeza”, expusó.

Durante una reunión virtual con miembros de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), el aspirante a alcalde sostuvo que los desarrollos van acompañados de mejoras en servicios.

“Los desarrollos inmobiliarios también pagan, ha sido muy frecuente el discurso de que no hay agua porque hay desarrollos. No, no hay agua porque no se ha invertido en infraestructura hidráulica de la ciudad, todo desarrollo conlleva pago de impuestos y derechos a tesorería”, refirió.

En este sentido, explicó que gracias a las obras de mitigación que generan los desarrollos es que se ha podido invertir en infraestructura importante como el concreto hidráulico en un buen número de calles de la alcaldía, que también ha impactado en la sustitución del drenaje en esas zonas.

“Creo en la inversión, creo en esta industria que ha detonado miles de empleos en la Ciudad de México y Benito Juárez tiene que poder ser el ejemplo de cómo se puede perfectamente coincidir con la inversión y la calidad de vida de los vecinos”, expusó.

Por ello, el candidato del PAN urgió al Congreso local a realizar la modernización del Plan de Desarrollo Urbano e incluir a los alcaldes que son los que, dijo, ven todos los días la realidad y las necesidades de cada territorio.

“No solamente Benito Juárez, la Ciudad requiere un replanteamiento en términos de modernización. Hay muchas cosas en la Ciudad en donde se puede detonar la inversión con garantías e incentivos, es responsabilidad del Congreso. Por eso considero que el Instituto de Planeación se debería estrenar con un Plan de Desarrollo Urbano mucho más integral, inclusive para discutir las medidas de mitigación”, destacó.

Indicó que en Benito Juárez es importante reactivar zonas como Tlalpan, que si bien hoy enfrenta condiciones complicadas como el fenómeno del sexoservicio en vía pública, tiene un enorme potencial.

“Si nosotros repensáramos Tlalpan y si hubieran los incentivos para que se pueda hacer una gran inversión, estaríamos hablando que todo el potencial que tiene tanto en vivienda como en servicios, va a ser mucho más rentable tener una vivienda de ese lado de la ciudad en donde habría seguridad, mejores condiciones, infraestructura, parques, Metro y también es la posibilidad que tenemos de regenerar, sin condenar ninguna actividad y poder aprovechar un área tan importante”, añadió.

Afirmó que en los últimos tres años en Benito Juárez no se ha permitido ni un centímetro fuera de la ley y expuso que la seguridad es uno de los ejes más importantes, “no solamente por la certeza jurídica, sino también porque nadie invierte su dinero en un lugar en donde te cobran derecho de piso, nadie invierte su dinero donde la construcción te crece 20 por ciento más porque pasan a hacer una extorsión”.

Se compromete con la reactivación económica

Lanzó un llamado al sector a comprometerse con la reactivación económica de la Alcaldía y recalcó que la Ciudad de México se mueve de tres maneras económicamente.

“El sector servicios, el desarrollo y la construcción, así como las industrias relacionadas con tecnología; si no hacemos mucho más ágil este proceso, vamos a estancar esta curva de desempleo que lamentablemente el Covid-19 incrementó”, completó.

También enfatizó la importancia de regresar a las oficinas, dada la derrama económica en sus alrededores en términos de servicios como restaurantes, comercios, hoteles, entre otros, para regenerar el tejido económico de la Ciudad.

Los integrantes de la ADI reconocieron la gestión responsable que llevó Santiago Taboada durante los tres años al frente de la Alcaldía Benito Juárez, ya que, indicaron, hubo apoyo apegado a la normatividad vigente, en el que se realizaron observaciones para realizar modificaciones en los proyectos y así no afectar a los vecinos.

Por Cinthya Stettin

EAA