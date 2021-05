El último mensaje de Abel Murrieta antes de ser asesinado

Abel Murrieta quien era el candidato de Movimiento Ciudadano para la alcaldía de Cajeme, Sonora, había tuiteado un mensaje en contra de la inseguridad en el municipio un día antes de ser asesinado en calles de la localidad.

Este movimiento #VaEnSerio contra la inseguridad. Cajeme ya no puede, ni va a seguir tolerando a políticos corruptos que dejan impunes a quienes arremeten contra los ciudadanos. Yo estoy con Abel porque él #EstáPesado pic.twitter.com/4UYUufCI8p — Abel Murrieta (@AbelMurrietaG) May 13, 2021

A través de su cuenta de Twitter, recordaron el clip donde Murrieta advertía que Cajeme iba a dejar de tener miedo y que recuperarían el tiempo perdido:

“Va en serio contra la impunidad y la inseguridad. Ya basta que los malandros sean los dueños de nuestras calles. Va en serio. Basta que las drogas nos roben a nuestros jóvenes y destruyan a nuestras familias. Soy un hombre de ley y voy a poner orden.

A mí no me tiembla la mano, yo no tengo miedo. A mí nadie me va a corromper. Va en serio”, mencionaba Abel Murrieta en su spot.

En el tuit pusieron un mensaje de despedida para quien fuera también abogado de la familia LeBarón:

“Hasta el último minuto de su vida, Abel nos demostró que fue un hombre a carta cabal, un hombre dispuesto a darlo todo para proteger a los inocentes, un hombre al que los delincuentes no iban a corromper y por eso lo asesinaron.

Hasta el último minuto de su vida, Abel nos demostró que fue un hombre a carta cabal, un hombre dispuesto a darlo todo para proteger a los inocentes, un hombre al que los delincuentes no iban a corromper y por eso lo asesinaron.



Abel, gracias infinitas, descansa en paz.



(2/2) pic.twitter.com/ZE8FoWIuHo — Abel Murrieta (@AbelMurrietaG) May 16, 2021

La Fiscalía General de Sonora informó que el ataque contra el abanderado de MC fue planeado y directo y la indagatoria gira en torno a dos líneas de investigación, una en el ámbito de su profesión como abogado y la segunda relacionada a sus aspiraciones políticas.

RMG