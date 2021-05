Exdirigente del PRD en Querétaro ofrece su respaldo a Mauricio Kuri

Lázaro Sánchez Tapia, exdirigente estatal del PRD respaldó públicamente al candidato del PAN y Querétaro Independiente (QI) al gobierno estatal, Mauricio Kuri, de quien dijo, será un gran gobernador.

Sánchez Tapia, ofreció su respaldo al abanderado panista al gobierno estatal, mediante una publicación en sus redes sociales.

El exconsejero estatal, exconsejero nacional y diputado local por el Partido de la Revolución Democrática señala que Mauricio Kuri lucha por sus ideales y no lo mueve el interés personal.

“Porque #MauricioKuri #post Para La Izquierda. Cuando compas de izquierda me preguntan algo que lo identifique con los movimientos que hemos defendido. 1.- @makugo , lucha por sus ideas, ideales y proyectos, no lo mueve el interés personal”, publicó el ex dirigente en su red social Twitter.

Además, en una publicación en su muro de Facebook, Sánchez Tapia afirma que Kuri González, contrario a muchos candidatos que él conoce, sí suda la camiseta.

“Todos los días tiende puentes, así sea con quienes parecieran proyectos contrarios, pues sabe que, de llegar, representará a todos, no sólo a quienes hayan votado por él. SERÁ UN GOBERNADOR PARA TODOS”, publicó el exdirigente estatal perredista.

Por Fernando Paniagua

