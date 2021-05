Trabajaremos intensamente para brindarle justicia laboral al personal de salud: Rocha Moya

En el marco de la celebración del Día Internacional de la Enfermería, el candidato a la gubernatura por la alianza MORENA-PAS, Rubén Rocha Moya, se reunió con el gremio y estableció el compromiso de trabajar intensamente para otorgar justicia laboral a los trabajadores del sector salud.

"Vamos a ver primero el tema laboral, lo de sus basificaciones, su regularización; número dos, ese tema que ustedes llaman la recategorización; yo conozco las dos visiones y se que también hay que ampliar el personal médico, hay necesidad de ello”.

Rocha Moya anticipó que este día también participará en un foro con ganaderos y un encuentro con jóvenes emprendedores, en los cuales compartirá sus propuestas de gobierno para el fortalecimiento de la vocación natural del estado en busca de generar riqueza y empleo; así como refrendará para el caso de los jóvenes, su apoyo a la investigación y desarrollo de nuevos mercados a través de fortalecer el emprendimiento.

Ante el gremio de la enfermería, el abanderado de los partidos de MORENA y PAS dijo que uno de los compromisos de su Gobierno es estar cercano y resolver sus necesidades de la mano con los integrantes del sector y de los derechohabientes, desde el 01 de noviembre que asuma su mandato.

“Vamos a instalar un sistema de coordinado de atención a urgencias, ahí está en la ley y no lo atiende, lo que es importante es que la persona que viene con él con una emergencia vaya al lugar donde lo van a atender de inmediato, es común que lo lleven a un hospital donde no lo atienden, el sistema coordinado de emergencias tiene el propósito de no perder tiempo en la atención de las urgencias”.

Destacó que en su recorrido por los distintos municipios del estado se ha percatado de la falta de la necesidad de fortalecer la infraestructura hospitalaria sobre todo en algunas clínicas que operan en las regiones de Cosalá, San Ignacio y Badiraguato.

“Ya he recorrido estas clínicas y están abandonadas, tienen que tener el mínimo, hay que tener quirófanos ambulatorios, mínimamente ahí para que tengan capacidad, pero también hay que tener equipo de traslado; ahorita no tienen manera de trasladar”.

brc