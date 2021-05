“Seguridad para recuperar el tiempo perdido”; garantiza Paco Cienfuegos en Debate ante CEE

Recuperar el tiempo perdido producto de la crisis sanitaria, promover la reactivación económica, la seguridad de los ciudadanos y el empoderamiento de las mujeres, el candidato de la coalición PRI – PRD “Va Fuerte por Nuevo León” a la alcaldía de Monterrey, Paco Cienfuegos, destacó algunas de sus propuestas de trabajo para mejorar la calidad de vida de los regiomontanos y elevar el desarrollo de la ciudad.

Tras su participación en el debate organizado por la Comisión Estatal Electoral, el abanderado priista señaló que el ganador sin duda fue la ciudadanía de la capital regia quienes escucharon las propuestas con las cuales podrán ejercer un voto consciente e informado para no dejar a Monterrey en manos inexpertas.

“Estamos ante el reto más grande que hemos enfrentado como sociedad en los últimos 14 meses hemos perdido mucho producto de la crisis sanitaria, está en juego que podamos recuperar todos los empleos que se han perdido, que podamos volver a abrir las empresas que cerraron, está en juego el regreso a clases, la calidad del aire que respiramos y que le queremos heredar a nuestros hijos y nuestros nietos, está en juego la seguridad de las mujeres, la movilidad y transporte urbano, está en juego el reordenamiento de todo el municipio de Monterrey para que haya una mayor prioridad al peatón, están en juego muchas cosas, no solamente una elección de un gobierno municipal por los siguientes tres años”, mencionó.

El candidato priista resaltó sus proyectos reales y tangibles basados en sus tres ejes de campaña: recuperar la economía, mejorar la seguridad y que los ciudadanos vivan felices en Monterrey.

En este sentido, Cienfuegos Martínez señaló hará frente al tema de seguridad, con el control total de la ciudad a cargo de la Policía de Monterrey, incrementará las unidades de patrullaje a más de mil 100, realizará el reclutamiento de más de 3 mil elementos de seguridad, trabajará en su profesionalización, instalará 5 mil botones de alerta y asistencia ciudadana, y aumentará la infraestructura con seis torres más de control para trabajar en la cultura de paz y cohesión social.

Estrategia de protección integral para la mujer

Destacó desarrollará una estrategia de protección integral para la mujer con la entrega de un dispositivo electrónico de seguridad “Pulsera Rosa” a mujeres que cuenten con una orden de protección, para que en caso de que el agresor viole esa orden, puedan pedir apoyo inmediato a la policía de Monterrey.

“Si dividimos la estrategia de seguridad, tiene que estar el combate a la delincuencia, la cultura de paz y cohesión social y la protección a la mujer. Si hay un gran reto en Monterrey porque solamente patrulla el 40% de todo el territorio del municipio. Debemos tener una estrategia en todo el territorio del municipio, y esta estrategia nos va a permitir desarrollar cada uno de estos ejes rectores. Si hablamos de paz y cohesión social hablamos de 5 nuevos centros de justicia cotidiana, para poder aplicar esta reforma en el reglamento y poder tener consciencia, hacer consciencia con todos los vecinos y tener respeto los unos con los otros”, dijo.

Además, planteó hacer un desarrollo urbano ordenado y sustentable para la capital regia, mejorará la infraestructura vial, el transporte público y modificará la cultura de las nuevas generaciones en relación con el cuidado del medio ambiente.

“Hechos, no palabras. Eso es lo que a mí me enseñaron durante toda mi niñez, mi desarrollo como joven y en mi vida profesional lo he llevado todos los días con actos, con actos palpables, con resultados que están al alcance”.

“Te hablo de frente, a ti que caminas por las calles en las mañanas, muy temprano más de un kilómetro para llegar al transporte público, y cuando llegas esperas de 30 a 40 minutos para subirte a un camión, y cuando llega el camión viene saturado. A ti que perdiste tu empleo por completo, que necesitas herramienta para poder trabajar y que no encuentras un aliado solidario para que te pueda ayudar a conseguir esa herramienta Estos casos que pasan todos los días los voy a atacar de frente para que puedas tu volver a recuperar el tiempo que perdiste, para que tengas empleo. Teniendo empleo vas a ser productivo, vas a llevar alimento a tu casa y va a haber un desarrollo muy diferente al que todos los días estamos enfrentando todos los regiomontanos. Vamos a recuperar todas las empresas que cerraron que vuelvan a abrir”, mencionó.

Hace 18 años descubrí en el servicio público mi verdadera vocación. Yo no vengo a improvisar con Monterrey, yo vengo a poner mi aprendizaje al servicio de los regiomontanos. Te pido que confíes en mí, sabes que cuentas conmigo así como yo sé que cuento contigo. pic.twitter.com/cFbcItEwG5 — Paco Cienfuegos (@pacocienfuegos) May 10, 2021

BAR