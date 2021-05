Ex alcaldes del PRI, PRD y Movimiento Ciudadano apoyan proyecto de Lorena Cuéllar en Tlaxcala

La abanderada de Morena, PT, PVEM, PEST y Nueva Alianza, Lorena Cuéllar Cisneros al recibir este día la adhesión de ex alcaldes del PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, se dijo muy contenta de poder contar con la presencia de quienes en algún momento fueron sus compañeros en el Congreso del Estado, pues con su apoyo y respaldo hoy se tiene la oportunidad histórica de tomar en sus manos el rumbo de Tlaxcala.

La candidata a la gubernatura del Estado por la coalición “Juntos Haremos Historia” afirmó además que nunca más el autoritarismo ni el abuso del poder deben volver a gobernar Tlaxcala, por lo que felicitó a quienes decidieron sumarse al proyecto de la cuarta transformación por voluntad y convicciones.

“Que no sea el autoritarismo, ni el abuso del poder lo que deba gobernar a Tlaxcala, por eso, hoy valoro su interés y su decisión de tomar este camino para cambiar esta historia, juntos acabaremos con los malos gobiernos y la corrupción, dando paso al progreso y al desarrollo de nuestro estado”, manifestó desde las instalaciones del Comité Ejecutivo Estatal del Movimiento Regeneración Nacional.

Resaltó que ese grupo de exediles hayan dejado de lado sus diferencias y se sumen para trabajar en unidad por el amor a Tlaxcala; “entiendo lo difícil que significa haber dejado parte de una vida en un partido político, porque lo viví en carne propia. No me arrepiento porque el partido perdió sus ideales, perdió su esencia, perdió su verdadera vocación de servicio, se olvidó que lo más importante es servir al pueblo y no servirse de él”.

"Juntos vamos a recuperar el orgullo de nuestro estado, no estamos reunidos aquí por casualidad, hemos recibido el llamado de la historia y decidimos responderle a Tlaxcala con la unidad y el compromiso que este movimiento requiere, porque la transformación la haremos todos”, expresó.

En ese sentido, Cuéllar Cisneros reiteró su compromiso de trabajar con fuerza y corazón para que la salud, el trabajo y la seguridad sean de todas y de todos los tlaxcaltecas, que la entidad sea un referente nacional por su legado cultural, se sienta y se reconozca en todos los rincones del país; que el orgullo tlaxcalteca sea la ventana, a través de la cual, el mundo los conozca.

La sumatoria al proyecto de “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala” incluye a los Exalcaldes: José Carcaño Sanluis, de San José Teacalco por el PRI; Marcos Hernández López, de El Carmen Tequexquitla, por el PRD; Juan Pérez Robledo, de Santa Cruz Quilehtla por el PRI; Oscar Xicohtencatl Pérez, de Papalotla por el PRI; Felipe Meneses Pacheco, de Axocomanitla por el PRI; Raymundo Zamora Morales de La Magdalena Tlaltelulco, por el PRI.

También de Carlos Augusto Pérez de Tepetitla por el PRI-actual candidato a Diputado Federal por el distrito 03-; Ismael Quintero Hernández, de El Carmen Tequexquitla, por el PRD; Felipe Sánchez Lima, de Zacatelco por el PRD; Jaime López de Cuapiaxtla, por el PRI; Roberto Licona Pimentel de Nopalucan, por el PRI; German Palacios de Nopalucan, por el PRI; y German Trevera de Zacualpan, por Convergencia.

De igual forma se contó con la presencia de Pablo Flores Galicia de Contla y exdiputado local, por el PRI; Perfecto Xochipostequi Vázquez, exdiputado local y líder de la CNC de Xaloztoc por el PRI; Juan Juárez Caporal, exdiputado local por el PRD; el represnetante de Celerato Sartillo Morales, exdiputado local por Nativitas, del PRI; junto con Alberto Ixtlapale Pérez, exdiputado de Movimiento Ciudadano; el representante de Escarleth López de Amaxac, por el PRI; Asunción Gutiérrez Rodríguez, expresidente municipal y exdiputado local por Tlaxco, del PRI; así como José Ranulfo Tuxpan Vázquez exdiputado local por el PRI.

ovh