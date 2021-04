Movimiento Ciudadano celebra resolución del TEPJF sobre candidatura de Félix Salgado

El Partido Movimiento Ciudadano (MC) celebró la resolución de este martes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien determinó cancelar la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, Clemente Castañeda, coordinador nacional de MC, señaló que es alentador que el fallo de la Sala Superior, que rectificó la sentencia del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Desde @MovCiudadanoMX reconocemos la resolución del @TEPJF_informa de ratificar la cancelación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Es alentador que, a pesar de las presiones políticas, tanto el @INEMexico como el Tribunal Electoral hayan resuelto en el mismo sentido”, escribió.

A pesar de ello, el líder emetista recordó que Salgado Macedonio “tiene una deuda pendiente con las autoridades” por las acusaciones en su contra de supuestas agresiones sexuales.

“Aunque Félix Salgado Macedonio NUNCA debió ser candidato, lo mejor para las mujeres y para todo México es que ahora se le realice un juicio político sobre su cargo de legislador”, sentenció.

Tribunal falla en contra del Toro

Con seis votos en favor y uno en contra, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la cancelación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero por el partido de Morena.

En su sesión virtual de este martes, la Sala Superior concluyó que Salgado Macedonio no presentó su informe de gastos de precampaña de manera “deliberada y dolosa”, pues sí tuvo el carácter de precandidato y pese a ello decidió no cumplir con sus responsabilidades en materia de fiscalización.

Los votos en favor de la resolución fueron de los magistrados Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Indalfer Infante González, Reyes Rodríguez Mondragón, Mónica Soto Fregoso y Janine M. Otálora Malassis. En tanto, el presidente del Tribunal, José Luis Vargas Valdés, lo hizo en contra.

EAA