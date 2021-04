Mi prioridad como candidato es el diálogo y la unidad: Fernando Remes

Fernando “El Pulpo” Remes, quien se registró recientemente ante el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) como candidato a la presidencia municipal de Poza Rica, dijo que su prioridad es el diálogo y la unidad con sus compañeros y compañeras de partido.

"Mi prioridad en este momento como candidato es el diálogo y la unidad, concertar con cada uno de mis compañeros y compañeras de mi partido, Morena, caminar unidos y por un solo objetivo, trabajar de la mano al compromiso con Poza Rica, con mi amigo el presidente Andrés Manuel López Obrador", dijo en entrevista con Javier Alatorre.

El candidato señaló que está interesado en contender por la alcaldía de Poza Rica porque es una ciudad de 200 mil habitantes, en donde la industria petrolera era la actividad económica más importante.

Agregó que a sus 79 años, se encuentra muy contento de poder servir a Poza Rica y que su principal motivación es que ha salido adelante en las empresas de ganadería, agricultura, en el turismo, en la hotelería, en el transporte y en el deporte.

"Me motiva que soy una persona que no no me veo las uñas de los pies nada más cuando me baño, yo veo hacia adelante y veo la necesidades que tiene este lugar, que un día pavimentó a toda la República Mexicana con su petróleo".

El candidato de Morena espera que antes de 2 años se termine la refinería de Dos Bocas, "porque tenemos nosotros cómo poner una refinería modular en Poza Rica y esa es una de las propuestas para producir 20 o 30 mil barriles diarios. Esperemos que esa refinería modular llegue aquí para incrementar la mano de obra de más de mil 200 o mil 600 personas diarias".

Respecto al inicio de campaña que será el próximo 4 de mayo, Remes comentó: "ya gané el primer escalón por Morena, y hoy me voy a enfrentar a todos los otros candidatos que son de mucho reconocimiento".

Finalmente, destacó que desde hace 37 años comparte su afición por el beisbol con el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que ya se tiene el proyecto de crear una academia de beisbol en Poza Rica, así como un centro de centro de convenciones y parque para el rey de los deportes.

saludando a mi amigo el Presidente de la republica, apoyandolo con lo que la vida me a enseñado para trabajar ??uD83DuDC19 pic.twitter.com/CfkdnO1k9H — Fernando Pulpo Remes (@pulporemes1) September 6, 2019

brc