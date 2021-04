CDMX: Alejandro Pérez usa memes para retar a Sergio Mayer a debatir

Alejandro Pérez Corzo, candidato de Movimiento Ciudadano para diputado federal por la Ciudad de México, busca convencer al representante de Morena, Sergio Mayer, para debatir y para ello usado de memes.

Por lo que en redes sociales, el abanderado de Movimiento Ciudadano ha hecho las peticiones para debatir al también actor, quien busca reelegirse para un segundo periodo en la Cámara de Diputados.

“Los debates deben ser ejercicios habituales en cualquier democracia, mucho más cuando uno de los contendientes está buscando la reelección”, puntualizó Alejandro Pérez.

Entre los memes que ha utilizado está uno en donde aparece la imagen de Mayer y acompañado de la frase: “Se busca”. Se añade que es un diputado que busca reelegirse y “se reta a debate púbico”.

Cuando @SergioMayerb se entera de que no pienso quitar el dedo del renglón con lo del #DebateYa de cara a los ciudadanos de #ÁlvaroObregón y #LaMagdalenaContreras pic.twitter.com/UW8YaQEZMP — Alejandro Pérez Corzo (@alexperezcorzo) April 8, 2021

En otra imagen, cuestiona si Mayer aceptó debatir con Pérez Corzo. Y en otra exige, con la imagen del Abuelo de los Simpson: “¡Ya acepta el maldito debate!”.

Por ahora, Mayer Bretón no ha dado respuesta a la petición del abanderado de Movimiento Ciudadano para discutir las propuestas de ambos.

Alejando Pérez destacó que como parte del desarrollo de su campaña ha salido a las calles a presentar sus propuestas a los vecinos y vecinas, pero ha establecido una dinámica en la que le hacen una serie de cuestionamientos, similar a una entrevista de trabajo.

Refirió que le parece inverosímil que alguien que busca desempeñarse durante otros tres años como legislador, se niegue a ser evaluado por los ciudadanos y “ser contrastado con el principal aspirante a sustituirlo en el cargo”.

En relación con el resto de los oponentes en la contienda por la diputación, mencionó que “la candidata del PRIAN no la han visto y no la volveremos a ver después de la elección, por lo que no tengo la menor reserva en decir que soy el único que tiene la capacidad, experiencia, preparación y arraigo vecinal que se requiere para evitar la reelección de Mayer y llevar, ahora sí, la voz y el rostro de los ciudadanos al Congreso”.

yc