Estephania Valdés, viuda del autodefensa doctor Mireles, busca diputación en Michoacán

Con el sombrero que hizo clásico el doctor José Manuel Mireles Valverde, fundador de las autodefensas en Michoacán, una de sus viudas, la joven Estephania Valdés de Mireles, busca ahora por Morena una diputación local por uno de los distritos más complicados en materia de seguridad, Buenavista.

Sin embargo, las redes comenzaron a atacar a la joven de 23 años de edad y acusaron de oportunista a quien contrajo matrimonio con el controvertido doctor Mireles el 28 de septiembre de 2019.

“Valdes de Mireles @EstephaniaVald4 Feliz de recorrer las calles de #BuenavistaTomatlan uno de los 8 municipios que conforman mi distrito, escuchar a su gente me compromete más y me da la seguridad de que éste 6 de junio vamos a ganar!! Ánimo no les voy a fallar!! #MORENAPT #juntosharemoshistoriaenmichoacan”, es uno de los mensajes de Estephanía en sus redes sociales.

Usa el nombre de su difunto esposo

En su propaganda electoral, la también comunicadora destaca el apellido Mireles, que en su momento le dio la vuelta al mundo cuando el médico se convirtió en vocero de las autodefensas y fue protagonista de una película, “Tierra de Cárteles”, estrenada en 2015.

La ahora candidata de Morena conoció al doctor Mireles en pleno conflicto armado aquí en Michoacán cuando surgieron las autodefensas para combatir a los Caballeros Templarios en 2013, cuando la joven aún era menor de edad.

José Manuel Mireles Valverde, quien falleció el noviembre de 2020, era 40 años mayor que la ahora aspirante a la diputación local por el distrito con cabecera en el municipio de Buenavista.

