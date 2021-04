Gobierno de CDMX no intervendrá en campañas para llamar la atención a candidatos que no respeten medidas sanitarias

Aun cuando candidatos y partidos políticos no respeten las medidas sanitarias contra el Covid-19, el Gobierno de la Ciudad de México no intervendrá, a menos que lo soliciten las autoridades electorales.

Así lo comentó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien reiteró su llamado a que, en las campañas electorales, no bajen la guardia, mantengan la sana distancia y el uso de cubrebocas para inhibir los contagios de coronavirus.

“No queremos intervenir en el proceso electoral, no, no queremos que haya algún tema relacionado con lo sanitario que parezca que es un tema electoral; entonces, no queremos intervenir en este proceso, a menos que nos lo solicite el Instituto Electoral de la Ciudad de México o el Instituto Nacional Electoral, o el Tribunal”, dijo.

“Por eso seguimos haciendo este llamado fundamental, creemos que aquí hay una responsabilidad ciudadana muy importante tanto de candidatas, candidatos, como de la ciudadanía, pues a seguirnos cuidando”, completó.

Indicó que su administración sólo se mantendrá vigilante de que no se registren actos violentos y que las elecciones se lleven a cabo con toda libertad.

Sugiere a candidatos usar pruebas PCR de quioscos

Expresó que el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de la Ciudad de México, establecieron los criterios generales de campañas dentro de la pandemia que se deben respetar y hasta el momento no han solicitado a la administración local, intervención de ningún tipo.

Finalmente, expuso que, si los candidatos o integrantes de los partidos requieren de pruebas constantes de PCR, pueden acudir a los quioscos, que son un montón y en donde, el análisis es gratuito.

Por Jorge Almaquio

