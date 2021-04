Lorenzo Córdova: “Nosotros no trabajamos para los actores políticos, trabajamos para el conjunto de la sociedad”

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha sido blanco criticas a consecuencia de la cancelación de las candidaturas de Morena a las gubernaturas de Michoacán y Guerrero.

Las sanciones fueron consecuencia de que no presentaron los informes de gastos de precampaña, lo que significa justificar de dónde provienen los recursos destinados y en los ocuparon.

Lorenzo Córdova Vianello, presidente consejero del INE, indicó en entrevista para el programa Periodismo de Emergencia en El Heraldo Radio que el dinero y la política guardan una relación muy tensa, por eso “hay que tener mucha claridad de cuánto se gasta para garantizar la equidad, pero de dónde viene el dinero que se gasta, por eso se hizo un modelo tan estricto”.

El documentar de dónde proviene el dinero que destinaron, en este caso, en una precampaña es un requisito básico y la falta de ella, refirió, es ocultar a la sociedad y autoridades dar referencias de dónde proviene los recursos.

Morena ha acusado al organismo autónomo de que las decisiones han sido desproporcionadas. Córdova explicó que lo único que ha hecho el INE es aplicar la ley y realizó un ejercicio aleatorio entre más 70,000 precandidatos que hubo en el país.

“Si él hubiera actuado apegado a la ley y no hubiera falseado, hubiera dicho que era precandidato. El Tribunal ya validó que fue precandidato y que hizo actos de precandidato, por lo que tiene que presentar el informe y es lo que detona la fiscalización, de acuerdo con lo que se reporta”, explicó.

Después de que se presenta el informe, el INE verifica la información y al no entregarlo, se impide el trabajo de fiscalización. En el caso de Salgado Macedonio detectaron que se gastaron 19,000 pesos, pero no se conocen si fue esa cantidad o más, porque no hay un documento al respecto.

Aclaró que la sanción impuesta de retirar la candidatura no es por los 19,000 pesos, “solo es una muestra de que sí se gastó dinero, cuando dijo que no había gastado. ¿Cuánto gastó nadie lo puede saber? Y esa es la gravedad de la falta. La gravedad no es presentar un informe y por eso correspondió a una de las faltas más amplias que establece la ley”.

Ante las continuas descalificaciones del trabajo que desarrolla el INE, Lorenzo Córdova respondió que son estrategias equivocadas porque el organismo no estará en la boleta y pelearse con éste, “lo único que puede evidenciar es que desde ahora hay alguien que quiere construir una especie de historia, de que los resultados electorales van a ser consecuencia de cómo el árbitro se ha comportado, lo cual es absolutamente falso”.

Críticas de López Obrador

El político tabasqueño crítico al INE

En la conferencia matutina del 26 de marzo, el mandatario Andrés Manuel López Obrador se refirió al INE como el “supremo poder conservador”, luego de retirar las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón.

“El presidente es un legítimo actor político, pero como actor político tiene intereses de parte y, creo que desde ese punto de vista hay que entender las declaraciones”

Y comparó la reacción que tuvo el presidente cuando el organismo autónomo negó el registro a partidos como México Libre, organización de la abogada Margarita Zavala y el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, porque no comprobaron el origen del 5% de sus recursos.

Córdova dijo que es el mismo INE, que en esta ocasión, hace valer la ley con los criterios de fiscalización. “Nuestro papel es garantizar las condiciones que la ley establece, para que el juego electoral llegue a buen puerto, nosotros no trabajamos para los actores políticos, trabajamos para el conjunto de la sociedad en su pluralidad y diversidad”.

Para el consejero electoral, el INE queda como una autoridad que aplica la ley sin distinguir de quién se trata.

