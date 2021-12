Jorge Salum solicitará licencia para contender por el PAN a la gubernatura de Durango

Funcionarios de primer nivel del ayuntamiento de Durango en sus redes sociales anunciaron que el alcalde Jorge Salum del Palacio, de filiación panista en próximos días estará solicitando licencia la cabildo para poder dedicarse a impulsar su candidatura a la gubernatura por su partido que a decir tiene mano para postular candidato en la alianza VA POR DURANGO entre el PAN, PRI, y PRD.

Por su parte el presidente Junta de Coordinación Política del Congreso del PRI, Ricardo López Pescador, señala que no son momentos de hacer destapes cuando hay dos mesas de negociación, una estatal entre los tres partidos y una nacional, por eso asegura que hay quienes ya les urge tener definiciones pero no garantizan el triunfo, por eso se valora todos los indicadores, no solo la popularidad que no refleja electores a favor.

Este anuncio ha servido para que los opositores aseguren que muchas actividades las ha realizado con fines electorales y no de beneficio a la población de su municipio y llevarán ante las autoridades electorales estos actos anticipados de campaña.

En la sesión ordinaria de cabildo de este viernes no se presentó dicha licencia y aseguró el edil capitalino que aun no la presenta ya que hay algunos pendientes que resolver, pero que no se descarta como aspirante a la gubernatura.

Solicita al Partido Acción Nacional piso parejo para poder competir en igualdad de circunstancias ya que se están reuniendo algunos interesados con los líderes de los partidos a pesar de que no hay aún una convocatoria.

La lista en el PAN de Durango de aspirantes son:

Arq. Adrian Alanis.

Lic. Héctor Flores.

Lic. Carlos Maturino.

Lic. Javier Castrellon.

Lic. Jorge Salum.

Ing. Alfredo Herrera.

