Maribel Aguilera, aspirante a la candidatura de Durango, avanza a la segunda etapa

Maribel Aguilera Cháirez, diputada del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) y aspirante a la candidatura al gobierno de Durango, comentó que de un total de 14 aspirantes, se realizó una primera selección en la que 4 aspirantes (2 hombres y 2 mujeres, incluida ella), pasaron a una segunda etapa, misma que consistirá en la realización de la encuestas que se estarán llevando a cabo en los próximos días.

La diputada por MORENA actual aspirante a la gubernatura de Durango, agradeció el apoyo brindado.

“Yo me siento muy agradecida, muy comprometida con quiénes me dieron su confianza en la votación, lo que me permitió estar en esta terna” afirmó la diputada Maribel Aguilera