Plácido Morales Vázquez asegura que el paro laboral en el Poder Judicial es ilegal

El Heraldo de México

Plácido Morales Vázquez, Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, señaló que el paro laboral en el Poder Judicial no está justificado legalmente y que en el caso de los sindicalizados tendría que estar sujeto a un proceso en entrevista para "Reporte H" con Blanca Becerril de El Heraldo Televisión que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

Detalló que es un paro ilegal porque suspenden sus labores tres tipos de servidores públicos: los trabajadores de base (que son el personal de apoyo, técnico, etc.), los juzgadores (como son los magistrados y jueces) y el personal de apoyo jurisdiccional, los cuales no pueden suspender sus labores porque cumplen una función publica del estado que es la procuración de la justicia y debían notificar al Tribunal donde debían informar cuáles son las violaciones a su trabajo que se estaban suscitando las cuales no sucedieron.

Foto: El Heraldo de México

Sigue leyendo:

Cámara de Diputados aprueba en lo general desaparición de 7 órganos autónomos

Larry Rubin: reforma al Poder Judicial no es el mejor instrumento para atraer inversión al país

"Si quien afectará las condiciones de los trabajadores fuera la Corte fuera el Consejo de la Judicatura pues estaría relativamente justificada pero ahorita es un proceso legislativo de un poder del Estado distinto al que prestan sus servicios públicos los trabajadores" dijo Plácido Morales Vázquez.

Aseveró que hasta el momento sólo un sindicato se ha acercado al Tribunal federal de Conciliación y Arbitraje y que las consecuencias hasta ahora son la obstrucción de la impartición de la justicia y que se podría descontar a los trabajadores debido a que ya realizan el paro y no es legal.

Dijo que seguro el riesgo de perder el empleo genera la resistencia a la reforma al Poder Judicial pero aclaró que los derechosa de ellos están preservados y que resultarían beneficiados.