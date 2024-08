"Hay un juez, es el pueblo de México", advierte AMLO por protesta del Poder Judicial

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no habrá sanciones o falta de pagos para los trabajadores del Poder Judicial que se encuentran en paro; sin embargo, advirtió que será la propia ciudadanía la que juzgue su actuar.

"No vamos a pedir que les hagan descuentos, al contrario, son libres para manifestarse. (…) No hay represión de ningún tipo, nada más que tomen en cuenta que hay un juez que es el pueblo de México”, mencionó.

Afirmó que a pesar de los elementos mediáticos que los funcionarios han utilizado para fomentar la desinformación, la ciudadanía se ha mantenido como una de las más documentadas, lo que les ha brindado elementos para tomar sus propias conjeturas y castigar de manera democrática a aquellos que no cumplen con su función.

Aseguró que no se debe desconfiar en la inteligencia del pueblo

FOTO: Presidencia

“Para ellos el pueblo es tonto y tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. (…) En los últimos años se llevó a cabo una revolución de las conciencias. (…) Es uno de los pueblos con menos analfabetismo político”, advirtió.

En ese sentido, explicó que la participación ciudadana y las sanciones provenientes de la misma ya no son como en años anteriores, por lo que invitó a los funcionarios públicos a tomar en cuenta a la población y evitar reacciones negativas de su parte.

“Tengan para que aprendan a respetar al pueblo, no ninguneen, no menosprecien al pueblo, ya cambió la situación política, ya hay reacomodo, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas”, recalcó.

Asimismo, indicó que ante las negativas que han obtenido de su Gobierno, los jueces han buscado ayuda internacional para evitar la reforma al Poder Judicial; no obstante, afirmó que tiene algunos aliados que velan por la justicia.

“Nos van a ir a acusar con el rey de España, con el papa no porque es defensor de la justicia, por eso hasta al mismo jerarca de la iglesia católica no lo ven con buenos ojos, pero es un buen papa”, replicó.

