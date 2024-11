Periodista denuncia violencia familiar equiparada por parte de su excónyuge ante FGJCDMX

La periodista Victoria Josefina Sarno Jordan presentó en diciembre de 2023 una denuncia por violencia familiar equiparada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) contra su expareja, un reconocido abogado y empresario en el sector inmobiliario, quien este año 2024 inauguró un hotel en Puerto Escondido, Oaxaca, y tiene otros desarrollos en Tulum, Zipolite y la capital del país.

La periodista acusa a su expareja de haberla agredido físicamente de manera reiterada durante su relación, en múltiples ocasiones bajo los efectos del alcohol. En abril de 2023, la periodista fue retenida por la fuerza en su domicilio, donde sufrió golpes, contusiones y rasguños en la cara, cuello y brazos. De acuerdo con Samo Jordan las agresiones solo cesaron cuando los vecinos, al escuchar los gritos y ruidos de violencia, alertaron al guardia de seguridad del inmueble para que interviniera.

Victoria Josefina Sarno, quien ha asumido como propia la tarea de evidenciar y denunciar la violencia de género que continúan sufriendo las mujeres en nuestro país y en particular la violencia doméstica, expresó su preocupación por las posibles irregularidades que se habrían presentado en el trámite de la denuncia en contra de su cónyuge.

Victoria Josefina Sarno ha asumido como propia la tarea de denunciar la violencia de género que continúan sufriendo las mujeres en México. Créditos: Especial.

Dijo que su caso no fue examinado desde una perspectiva de género adecuada, que se violó la confidencialidad de sus datos personales, y que se propuso el no ejercicio de la acción penal sin fundamentos claros en la investigación. El periodista sugiere que esto podría estar relacionado con las influencias de su ex cónyuge, quien es asociado de un prestigioso despacho de abogados internacional, Greenberg Traurig, lo que, de confirmarse, se consideraría un hecho resultaría muy grave.

Sarno Jordan hizo un llamado a las autoridades a que investigan su caso, para que el mismo se atienda conforme a derecho, haciendo vigentes los derechos que le asisten como mujer y respetando las garantías de legalidad y debido proceso de su ex pareja, haciendo expresa su confianza en que sea por conducto de las instituciones y con sustento en la legalidad y los derechos humanos, que se investiguen y aclaren este tipo de casos que desafortunadamente se siguen presentando en agravio de las mujeres que, en plena segunda década del siglo XXI, continúan siendo un grupo que enfrenta condiciones de vulnerabilidad.

