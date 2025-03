Sueño, un problema en México

En México, los trastornos del sueño afectan a 40 por ciento de la población, luego de la pandemia de COVID-19, que ha exacerbado estos problemas, de acuerdo con información del Centro Neurológico y de Sueño, que además señala que existen 80 causas de trastornos de sueño.

"Después de la pandemia se estima que los trastornos del sueño están presentes en 40 y 45 por ciento de la población, es decir, cuatro de cada 10 mexicanos pueden tener el problema y no saberlo", dijo la coordinadora del Centro Neurológico y del Sueño, Guadalupe Terán.

La organización Mayo Clinic afirma que los trastornos del sueño son afecciones que cambian la forma de dormir; un trastorno del sueño puede afectar tu salud, seguridad y calidad de vida en general.

“La mayoría no lo sabe o no lo identifica, o bien normalizamos muchos síntomas asociados con el no dormir, lo que dificulta la búsqueda de tratamiento", comentó Terán.

Según expertos de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM, el insomnio es el padecimiento más común en el país, seguido del ronquido, que puede indicar problemas respiratorios durante el sueño, afectando la oxigenación y aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas.

Terán destacó que los efectos en la salud física y mental al no dormir bien generan que el cerebro no se desintoxica adecuadamente, lo que aumenta el riesgo de enfermedades: "El insomnio y los trastornos respiratorios durante el sueño aumentan el riesgo de hipertensión, diabetes, obesidad, ansiedad y depresión”, explicó la experta.

Por Shamady Omaña

