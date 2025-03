EU ampliará el muro fronterizo con México

La Secretaria de Seguridad Nacional de EU, Kristi Noem, dio a conocer ayer que se construirá una ampliación del muro fronterizo con México.

Mediante un video, Kristi Noem informó que se encontraba en Arizona con el muro fronterizo entre Estados Unidos y México de fondo, indicando que se trabaja en la ampliación de esta división.

Noem aseguró que se construirán 11.27 kilómetros de muro en la frontera con México, específicamente en Arizona.

"Estamos en Arizona, en donde el muro fronteriza termina. A partir de hoy (domingo) empezaremos la construcción, seguiremos haciendo a Estados Unidos seguro de nuevo", dijo Noem.

La secretaria había anunciado, también en un video, que le cerraba todas las puertas de Estados Unidos a todos aquellos que desearan ingresar ilegalmente.

"Sólo queremos a gente en nuestro país que ame a Estados Unidos y quiera seguir nuestras leyes", dijo Noem.

Mientras, El Salvador recluyó ayer en una cárcel de máxima seguridad a 238 presuntos miembros de la banda criminal Tren de Aragua y 23 de la pandilla Mara Salvatrucha, enviados por el presidente estadounidense, Donald Trump, tras invocar una ley de tiempos de guerra para expulsarlos.

Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, usada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial, para emitir la orden de expulsión, pero el sábado un juez federal la suspendió, al parecer cuando ya estaba en marcha el proceso de traslado a El Salvador.

"Hoy llegaron a nuestro país los primeros 238 miembros de la organización Tren de Aragua", informó en X el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien precisó que también fueron enviados 23 miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), entre ellos dos cabecillas.

EN ARANCELES

El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, dijo ayer que EU podría iniciar conversaciones bilaterales con países para establecer nuevos acuerdos comerciales una vez que se apliquen aranceles a los principales socios comerciales.

“Vamos a imponer aranceles a los países de forma recíproca a los que nos imponen a nosotros: no es contra Canadá, no es contra México, no es contra la Unión Europea, es a todos”, dijo Rubio durante una entrevista en el programa Face the Nation, de CBS.

