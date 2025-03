El Estado está rebasado en esta crisis de desaparecidos, no es un trabajo sólo de Jalisco, es una tarea conjunta: Héctor Flores

Luego que el Colectivo Guerreros Buscadores confirmara el hallazgo de por lo menos tres crematorios clandestinos en un rancho del municipio de Teuchitlán, Jalisco, Héctor Flores, cofundador Colectivo Luz de Esperanza (Desaparecidos de Jalisco), declaró que en esta "crisis de desaparecidos" el Estado ha quedado rebasado.

Así lo declaró en entrevista con Maca Carriedo en Heraldo Radio, en donde enfatizó que contribuir a resolver esta "crisis humanitaria" no es un trabajo que sólo le corresponde a Jalisco realizar, sino que es una tarea que se debe trabajar en conjunto con el Estado mexicano.

Flores recordó que si no hubiera entrado el colectivo (al Rancho Izaguirre) y no hubiera hecho este descubrimiento tal vez nunca la sociedad mexicana se hubiera enterado de este hallazgo, que parece que corresponde a un campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial, declaró:

"El Estado está rebasado en esta crisis de desaparecidos, es una política de mantener en silencio el tema, de que no se conozca la realidad de lo que se está viviendo -incluso a nivel federal- y también la falta de apoyo", declaró el cofundador Colectivo Luz de Esperanza.

Durante la administración de Enrique Alfaro en Jalisco fueron 9,000 los desaparecidos en la entidad, cuya principal causa fue el reclutamiento forzado; de esta cifra, 5,700 corresponde a jóvenes de cuyo paradero no se ha vuelto a saber nada a la fecha: "La principal causa de su desaparición fue el reclutamiento forzado, que es un delito de lesa humanidad".

La Federación tiene que hacer su trabajo, hay más campos de exterminio en Jalisco

Héctor Flores aseguró en Heraldo Radio que la Federación tiene que hacer el trabajo que le corresponde en este gran problema social:

"Desgraciadamente desde la administración pasada no se reconoce esta crisis humanitaria, no es un trabajo que sea sólo responsabilidad del estado de Jalisco, es un tarea conjunta que no se ha hecho, hay muchísimos campos de este tipo en Jalisco; en la zona Valles, en los Altos e incluso en Zapopan, y la autoridad no hace nada, cómo es que un Estado es permisivo de este tipo de delitos", se cuestionó.

A lo que agregó que hace falta un mayor control por parte del Estado de lo que se conocen como "ofertas de trabajo" mediante las cuales los grupos criminales enganchan a los jóvenes, en su gran mayoría: "Los levantones que la mayoría terminan en casos de reclutamiento forzado", concluyó.