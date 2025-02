INEA impulsa la alfabetización en Colima rumbo a un México libre de analfabetismo

Con el objetivo de garantizar el derecho humano a la educación y avanzar en la disminución del analfabetismo en México, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), a través del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), puso en marcha la Campaña Estatal de Alfabetización “Más vale tenerlo y no ocuparlo, que ocuparlo y no tenerlo” en el estado de Colima.

El evento de arranque estuvo encabezado por el Director General del INEA, Armando Contreras Castillo, la Gobernadora del Estado Indira Vizcaíno Silva y el Director General del IEEA Colima, Guillermo Toscano Reyes, quienes reafirmaron su compromiso con la educación de personas jóvenes y adultas en situación de rezago educativo.

En el estado de Colima 156,976 personas se encuentran en esta situción. De ellas, 17,991 no saben leer ni escribir, 49,176 no han concluido la educación primaria y 89,809 no cuentan con certificado de secundaria.

Ante esta realidad, el INEA, el IEEA Colima y el gobierno estatal unen esfuerzos para llevar educación a cada rincón del estado, asegurando que todas y todos los colimenses tengan acceso a las herramientas necesarias para su desarrollo personal y profesional.

Vizcaíno Silva enfatiza la importancia de la educación como una herramienta igualadora

Contreras Castillo destacó que la estrategia se rige por los principios de la Nueva Escuela Mexicana y el humanismo mexicano. FOTO: Especial

El Director General del INEA, Armando Contreras Castillo, subrayó que esta campaña forma parte de una estrategia nacional para que México sea declarado territorio libre de analfabetismo en 2026. Además, destacó que la estrategia se rige por los principios de la Nueva Escuela Mexicana y el humanismo mexicano, que priorizan la educación como un derecho fundamental, inclusivo y equitativo para las y los mexicanos.

El INEA, el IEEA Colima y el gobierno estatal unen esfuerzos para llevar educación a cada rincón del estado. FOTO: Especial

Por su parte, la Gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, enfatizó la importancia de la educación como una herramienta igualadora y también transformadora para las personas, y agregó que “para nosotros ha sido uno de los temas prioritarios en la agenda del gobierno, pero nos habíamos enfocado en niños y jóvenes y ahora tenemos la oportunidad de ayudar a cumplir estas metas para personas adultas”.

Grandes acuerdos con la gobernadora de Colima @indira_vizcaino, por la alfabetización para el bienestar de las y los colimenses, impulsando el humanismo mexicano que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.



¡Es prioridad la educación para todas y todos! pic.twitter.com/EPxBlY8S2A — ARMANDO CONTRERAS CASTILLO (@ArmandoContCast) February 20, 2025

Reconoció el trabajo de las personas asesoras e invitó a la sociedad a unirse a la campaña en beneficio de miles de colimenses que necesitan de los servicios del Instituto, y señaló que este movimiento “es importantísimo para lograr que las personas que hayan abandonado su educación sepan que siempre hay alternativas para que terminen sus estudios, ¡sigamos avanzando juntas y juntos!”

Con este esfuerzo conjunto, el INEA reafirma su compromiso con la educación en cada entidad, promoviendo acciones que impacten de manera positiva en la vida de miles de personas y contribuyan al desarrollo de la sociedad y del país.

Sigue leyendo:

Gobernadores del PAN rechazan "cualquier violación a la soberanía de México"

Trabajadores de la salud jubilados exigen el pago de sus salarios