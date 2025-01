Rosa María Guerrero Cazares repite el triunfo

En París 2024, Rosa María Guerrero Cazares obtuvo la segunda medalla en los Juegos Paralímpicos al obtener la medalla de bronce en lanzamiento de disco, hazaña que cuatro años antes realizaría en Tokio 2020, cuando obtuvo la misma presea en el lanzamiento de disco F55.

“Yo creo que yo soy un reto”, exclamó la atleta al cuestionarla sobre los retos a los que se ha enfrentado a lo largo de su carrera deportiva, “yo me considero un reto por a mí misma porque soy una, una mujer y una atleta que me gustan las cosas impecables, soy muy dedicada, hasta que algo me sale bien, hasta ese punto yo me quedo satisfecha”.