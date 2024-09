Gobierno de la Ciudad de México rechaza la violencia venga de donde venga: Martí Batres, sobre lo ocurrido en Xochimilco

El jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, informó en seguimiento a la manifestación ocurrida el jueves 5 de septiembre, en la alcaldía Xochimilco, que, a partir de la reconstrucción de lo sucedido, se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades. En Conferencia de Prensa, el mandatario local reiteró que la violencia nunca será el medio para la solución de problemas sociales, por lo que rechazó cualquier expresión de este tipo, venga de donde venga.

“Quiero insistir, en el caso de Xochimilco, en tres conclusiones muy importantes: primero rechazamos la violencia venga de donde venga. La violencia nunca será un recurso político legítimo, no conduce a la resolución de ningún problema; la violencia solo genera más problemas. Dos, no vamos a solapar ningún abuso de autoridad. Tres estamos trabajando con la Fiscalía, solicitándole e insistiéndole para que se realicen las investigaciones minuciosas correspondientes sobre estos hechos ocurridos en Xochimilco”, expresó.

Martí Batres compartió que el Gobierno capitalino solicitó a la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX) que inicie las indagatorias en relación al grupo de personas que agredió a los manifestantes en la explanada de la demarcación, suceso del cual no existe hasta el momento ninguna denuncia, por lo que llamó a las personas afectadas a realizarlas, a fin de que se sumen a la carpeta de investigación.

“Esta carpeta de investigación, como no tenemos hasta este momento ninguna denuncia, se puede abrir por lesiones y delitos que se acumulen con las denuncias que invitamos a hacer a las personas que fueron agredidas; a las personas que fueron agredidas las invitamos a realizar las denuncias, que se incorporarán a esta carpeta que se va a abrir en lo inmediato por lesiones, pero se va a ampliar por otros delitos que pudieran surgir a partir de las denuncias que se presenten”, dijo.

Agregó que existen otras tres investigaciones relacionadas con el hecho: una por la omisión de los policías de la demarcación, que presuntamente no actuaron durante los hechos ocurridos; otra por posible uso excesivo de fuerza pública en la sede de la agencia del Ministerio Público Tlalpan III; y una más por las agresiones al director general de Asuntos Jurídicos y Gobierno de la Alcaldía Xochimilco, Francisco Pastrana Basurto, quien presentó una denuncia por lesiones en su contra.

“Estos son, hasta este momento, los campos de investigación que se están realizando en torno a los hechos ocurridos en Xochimilco, el más delicado de ellos es el que tiene que ver con la agresión de un grupo de personas que llegaron a golpear a manifestantes, este es el punto nodal en el que estamos insistiendo a la Fiscalía para que se hagan las investigaciones correspondientes, ya hablamos con servidores públicos de la Fiscalía para que, a partir de una noticia criminal, se abra la investigación correspondiente en este caso”, comentó.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, resaltó que la institución que dirige trabaja en coordinación con la FGJCDMX, para identificar a los agresores, y detalló que iniciaron las indagatorias sobre lo ocurrido en las instalaciones de la agencia del Ministerio Público Tlalpan III, y la Dirección General de Asuntos Internos abrió una carpeta de investigación, para esclarecer la posible omisión en el actuar de policías auxiliares adscritos a la demarcación.

“Estaremos trabajando con la Fiscalía General de Justicia en coordinación para, desde la Dirección General, también apoyar la investigación que ha referido el jefe de Gobierno que se abrió en servidores públicos por la denuncia de personas a personal de la alcaldía y a policías por la posible presunta conducta de negación del servicio público. (...)

Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana rechazamos cualquier tipo de violencia, sin importar de quién venga, y reiteramos que no habrá tolerancia a conductas contrarias a los protocolos de actuación policial, las leyes y reglamentos con los que se rige nuestra institución”, afirmó.

En este sentido, subrayó que la Dirección General de Derechos Humanos de la corporación mantiene comunicación con las instituciones y organismos garantes de los derechos humanos, para atender las solicitudes de información, quejas y denuncias en torno a este suceso.

Finalmente, el secretario de Gobierno local (SECGOB), Ricardo Ruiz Suárez, desmintió las desapariciones de manifestantes, así como la detención y maltrato a una reportera, noticias falsas que se difundieron en redes sociales y algunos medios de comunicación, posterior a los hechos.

“Hubo diversos rumores en diferentes lugares, en medios, a través de redes de que había desapariciones de personas; de inmediato se puso en marcha la Comisión de Búsqueda, el presidente de la Comisión de Búsqueda de manera directa estuvo viendo, no hubo desapariciones, se hablaba de los detenidos, se les ubicó de manera precisa. (...) También se hablaba de que hubo algún maltrato a una periodista que estaba detenida, de inmediato también un área que tenemos en Gobierno, que es el área de apoyo a defensores de derechos humanos y a periodistas, de inmediato –también de manera directa– se puso en contacto con familiares de la periodista y, posteriormente, incluso habló de manera directa con ella, de tal manera que se garantizara que no había ninguna violación en lo que respecta a sus derechos, que había otros elementos de carácter jurídico, pero no había violaciones de derechos humanos”, compartió.