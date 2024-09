Martí Batres: jueces de CDMX resolverán con sentido de justicia social

Con la publicación de la Reforma en Materia Judicial, los jueces en la Ciudad de México resolverán con sentido social, consideró el jefe de Gobierno, Martí Batres. En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el mandatario local presentó la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México las modificaciones al artículo 35 del Poderoso Judicial capitalino.

“Nos parece importante esta reforma porque nos permite arribar a un estadio de sensibilidad de las personas juzgadores para detectar las condiciones en las que ocurren los hechos, y por supuesto, tener en cuenta la vulnerabilidad, la desventaja o desigualdad en que pueda situarse toda persona al momento de acudir ante el sistema de administración, impartición de justicia que ya la Constitución Política de la Ciudad de México”, explicó.

Martí Batres expuso que se han conocido casos que son inadmisibles y en los que una persona juzgadora podría resolverlos teniendo en cuenta principios fundamentales que orientan la acción de la justicia, “nos hemos encontrado con el hecho de qué aspectos no esenciales del procedimiento, se colocan por encima de los fines de la justicia”.

El Artículo 35 del Poder Judicial en el Apartado A señala que la función judicial se regirá por los principios de legalidad, honradez, accesibilidad, transparencia, máxima publicidad y rendición de cuentas.

A ello se agrega un párrafo: aunado a lo anterior, en la función jurisdiccional, se privilegiarán los principios de igualdad, sustantiva, justicia, restaurativa y justicia, redistributiva y los fines de la justicia social, a fin de qué respecto de los elementos no esenciales en el procedimientoimpere un sistema auténtico que garantiza y favorezca la tutela efectiva, sin dilaciones indebidas de los derechos humanos, especialmente de grupos sociales y personas que se encuentren en situaciones de pobreza, exclusión, marginación, desigualdad, discriminación o desventaja social.

“Estoy muy contento de qué se incorporen en materia de justicia todos los principios que tienen que ver la igualdad y con la justicia social, no puede haber justicia si no se toma en cuenta lo social, es imposible que en cualquier ámbito sea sea penal, sea civil, sea arrendatario, sea laboral, sea familiar, no se tome en cuéntalo social para que haya verdadera justicia. Con esto le damos a la gente un instrumento para defenderse porque se incorpora a la Constitución y la gente el ciudadano la ciudadana en los procesos judiciales puede señalar que la Constitución plantea principios en los que se debe basar el juzgador para elaborar su resolución.

Expresó su conformidad con la reforma judicial

"Eso le va a dar a la gente fortaleza, le va a dar instrumentos para defenderse y también nos va a ayudar a humanizar el sistema de justicia para que no haya indiferencia frente al pobre”, afirmó. El mandatario local expresó su respaldo a la iniciativa de reforma al poder judicial Federal que se discute en el Congreso de la Unión.

“No podríamos nosotros abstraernos del debate que se está dando sobre la Reforma Judicial que se discute en el Congreso de la Unión, queremos felicitar a las diputadas y diputados por la aprobación de la Reforma Judicial. Es una reforma trascendental, es una reforma que transforma profundamente el poder, porque finalmente se trata la transformación se acerca al poder a la gente, de democratizarlo, de seguirlo democratizando, de acercarlo a los intereses de la población, y en este caso esa reforma que se discute en el ámbito federal está buscando cumplir con lo que el artículo 39 de la Constitución”, indicó.

