El mexicano Gabriel Beristáin, respeta la profesión

El mexicano Gabriel Beristáin ha dirigido la fotografía de más de 50 producciones en Europa y Estados Unidos, incluyendo títulos de Marvel, sin embargo, cuando entró a la industria del séptimo arte, su verdadera intención era dirigir, algo que ahora retoma con la cinta “No quedan junglas”.

Para esta experiencia, Beristáin se enfocó en darle el peso necesario y justo al trabajo de los actores, ya que la actuación es parte de su herencia, su padre era Luis Beristáin quien formó parte de la Época del Cine de Oro Mexicano y trabajó de cerca con Luis Buñuel y su medio hermano Arturo se consagró como actor y forma parte de la Compañía Nacional de Teatro.

“Lo más importante para mí en la dirección fue entender que no tenía que darle prioridad a la historia visualmente como lo he hecho como fotógrafo, sino narrar la historia con los actores, entonces trabajé mucho en darle a ellos un backstory, porque para mí el respeto a la actuación era importantísima y le di prioridad absoluta. No por eso demerite el trabajo de cámara o fotografía, pero sí era bueno lograr una justa unión”, detalló.