Giovani Gutiérrez pide que se enriquezca la iniciativa de Ley Antimichelada

El alcalde Giovani Gutiérrez señaló que la venta de alcohol de manera ilegal en la vía pública, se ha convertido en un grave problema que atenta contra la salud de la niñez y la juventud, por lo que su comercialización debe dejar de ser una falta administrativa para convertirse en un hecho de carácter penal.

Después de que esta iniciativa, presentada por el Alcalde, fuera turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en el Congreso de la Ciudad de México, dijo que hoy existe una gran oportunidad para revisar esta propuesta, analizarla y enriquecerla, incluso, las y los legisladores pueden modificarla de manera que la llamada Ley Antimichelada, pueda ser más efectiva.

“El fenómeno de las chelerías toreras o ilegales no es exclusivo de una o dos alcaldías. Es un problema que afecta a toda la Ciudad de México. Hoy esas chelerías toreras están en la calle, en los tianguis, en las plazas y no se puede permitir que las bebidas alcohólicas queden a la mano de niñas, niños y jóvenes. Ya en algún momento se legisló sobre el consumo de tabaco, su publicidad y su venta. Es momento de revisar la venta de alcohol en la vía pública. No puede seguir siendo una falta administrativa porque se convierten en focos rojos. El alcohol es generador de situaciones de violencia y provoca conductas delictivas”, explicó.