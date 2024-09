Women4ethical: Impulsan la presencia femenina

En 2021, ante los diversos retos que trajo consigo la implementación de la Inteligencia Artificial, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) presentó la Recomendación sobre la ética de la Inteligencia Artificial, el primer marco normativo universal sobre ética de la Inteligencia Artificial (IA).

“Cuando llegué a la UNESCO en 2020, me tocó la elaboración”, recordó en entrevista con Mente Mujer Gabriela Ramos, subdirectora general de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO. “Teníamos un mandato de traer a 24 expertos, ese fue el número, pero todas las regiones del mundo tenían que estar representadas”, señaló la entrevistada sobre la creación de este documento que estipula los compromisos que se propone a los gobiernos que cumplan en materia de IA.

En dicho documento, también se da la definición del concepto, “se alinea la Inteligencia Artificial con nuestros valores de respetar los derechos humanos, de sustentabilidad ambiental, de equidad de género, se transforma en principios de transparencia, de rendición de cuentas, de estado de derecho, de proporcionalidad de no manipulación, etcétera”, puntualizó la maestra en Políticas Públicas.

(Créditos: Especial)

En este contexto, una de las contribuciones principales que hizo la internacionalista mexicana a este documento fue el establecimiento de 11 capítulos de políticas públicas en IA, que tocan temas como medio ambiente, economía mercado laboral, bienestar, educación, comunicación e información, cultura y género, capítulo que, de acuerdo con Ramos, es uno de los que más le gustan.

“El capítulo de género es muy sólido porque habla, en primer lugar, de reconocer que hay una brecha importante en términos de la participación de la mujer en el desarrollo de estas tecnologías”, recalcó Gabriela y detalló, “sólo el último dato que tenemos es que 22 por ciento de los desarrolladores son mujeres”.

Pero la brecha de género que existe en el tema de Inteligencia Artificial viene desde el origen de la reproducción de datos sesgados “que no representan la diversidad del mundo y que no representan a las mujeres”. Un ejemplo de esto dado citado por la licenciada en Relaciones Internacionales es “el desarrollo de reconocimiento facial que no reconoce o tiene problemas en reconocer a mujeres, y peor si se trata de reconocer a mujeres negras, ¿por qué? Porque no ha sido entrenada para reconocerlas, ¿por qué? Pues porque no están representadas en los datos”.

Y es que, el uso sesgado de estas tecnologías no sólo reproduce la discriminación (específicamente del sector femenino), sino que amplía el espectro de desigualdad.

Ante este panorama y tras realizar un diagnóstico en diversos países sobre la presencia femenina en este campo surgió Women4Ethical, plataforma que tiene como objetivo que las mujeres estén representadas de manera igualitaria en el diseño, uso y despliegue de la IA, así como promover sistemas de Inteligencia Artificial fiables y respetuosos con las cuestiones de género.

“Ahorita tenemos como 80 miembras que están haciendo un trabajo espectacular”, detalla la subsecretaria general de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO, sobre esta red con la que buscan garantizar resultados inclusivos y justos en Inteligencia Artificial.

En el caso de México, Gabriela reconoce que “ha habido muchos progresos institucionales, legales y de representación de la mujer”, lo cual se ve reflejado con la llegada de la primera mujer a la silla presidencial, sin embargo, “esto no quiere decir que no nos haga falta avanzar masivamente en el tema de cambiar las mentalidades” no sólo en empresas y gobierno, sino también a nivel social y eso pues es un llamado porque no es una cuestión simplemente de los mercados o de las empresas, evidentemente las empresas, el gobierno tienen mucho que hacer, pero también es una cuestión de las reglas sociales.

2021 LA UNESCO LANZA LA “RECOMENDACIÓN SOBRE LA ÉTICA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL”.

193 ESTADOS MIEMBROS ADOPTARON ESTE MARCO.

LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DIGNIDAD, LA PIEDRA ANGULAR DE ESTE PROECTO.

4 VALORES RIGEN LA RECOMENDACIÓN:

DERECHOS HUMANOS Y DIGNIDAD HUMANA

VIVIR EN SOCIEDADES PACÍFICAS

GARANTIZAR LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN

FLORECIMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS ECOSISTEMAS

10 PRINCIPIO BÁSICOS ESTABLECEN

-Proporcionalidad e inocuidad

-Seguridad y protección

-Derecho a la intimidad y protección de datos

-Gobernanza y colaboración adaptativas y de múltiples partes interesadas

-Responsabilidad y rendición de cuentas

-Transparencia y explicabilidad

-Supervisión y decisión humanas

-Sostenibilidad

-Sensibilización y educación

-Equidad y no discriminación

PAL