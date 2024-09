"Queremos la paz, pero así como van no la van a tener": Rubén Moreira sobre la reforma a la Guardia nacional

En entrevista para Heraldo Media Group, durante el espacio en la señal de radio "Romandía en el Heraldo", conducido por Sandra Romandía, el político y coordinador de los diputados del Partido de la Revolución Institucional, Rubén Moreira, expresó el rechazo del partido tricolor por la reciente iniciativa de reforma referente a la Guardia Nacional y aseguró que todos los diputados del partido votarían en contra de esta iniciativa.

"Creemos que esto que hoy se está poniendo sobre la mesa no le va a ofrecer seguridad a las y los mexicanos y que además pone en riesgo al país", expresó Moreira, además de explicar que asignarle labores que no le corresponden a la Guardia Nacional sería contraproducente para México.

Rubén Moreira señala las áreas de oportunidad en la reforma a la Guardia nacional

El priista puntualizó en tres preocupaciones que el partido tiene entorno a la propuesta de reforma a la corporación; señaló que subordinar a la policía, darle posibilidades a la Guardia Nacional de realizar investigaciones y la falta de un plan nacional de seguridad que acompañe esta reforma, son los principales puntos que el PRI critica de la adscripción de la Guardia Nacional a la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

"Se lo están imponiendo al siguiente gobierno, Nosotros somos de la idea de que el siguiente gobierno lo votara y que y que hubiera un diálogo queremos la paz, pero así como van no la van a tener, no va a haber paz"

¿La reforma a la Guardia Nacional tiene antecedentes internacionales?

Finalmente, Rubén Moreira afirmó que Morena y sus aliados no están viendo la realidad del país, el cual dijo, necesita urgentemente una estrategia de seguridad, además, criticó las comparaciones que se han realizado entre la Guardia Nacional y otras instituciones en el mundo.

"No es la solución y además se tratan de hacer ejemplos donde no lo hay, dicen es que en España hay una Guardia Civil y depende del Ministerio del Interior y no, es un país federado, es un país unitario, para empezar es una monarquía".

Sigue leyendo:

Diputados aprueban en lo general reforma a la Guardia Nacional

Cae "El Piyi", presunto jefe de sicarios de Los Chapitos en Culiacán, Sinaloa