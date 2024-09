Donald Trump y Kamala Harris se dan con todo

El exmandatario Donald Trump y la vicepresidenta Kamala Harris se enfrentaron ayer en su primer debate presidencial, en medio de una ola de descalificaciones políticas y personales, una cita organizada por la cadena ABC en Filadelfia.

La vicepresidenta demócrata de 59 años y el expresidente y candidato republicano, de 78, entraron en el recinto del Centro Nacional de la Constitución de Filadelfia y se estrecharon la mano. Después inició la guerra.

A solo ocho semanas antes de las elecciones, las encuestas muestran un empate entre ambos candidatos, se acusaron mutuamente en temas como economía, aborto y migración.

La vicepresidenta de Estados Unidos afirmó que el gobierno del presidente Joe Biden puso orden "en el desastre" dejado por Trump.

"Nos dejó el peor desempleo desde la Gran Depresión, la peor epidemia de salud pública en un siglo (y) el peor ataque a nuestra democracia desde la Guerra Civil, y lo que hemos hecho es limpiar el desastre de Trump", resaltó Harris.

Trump afirmó que Estados Unidos es una nación "en declive" o "en vías de morir", debido a los "millones de migrantes indocumentados" que aseguró han entrado por la frontera gracias a políticas fallidas del gobierno de Joe Biden y la vicepresidenta Harris.

Arremetió contra Harris por dejar de lado algunas de sus posturas liberales y subrayó: "Ahora va con mi filosofía. De hecho, le iba a enviar una gorra de MAGA", refiriéndose a las siglas en inglés de su lema "Hagamos grande a Estados Unidos Otra Vez". Harris sonrió en voz alta.

Acusó a la vicepresidenta de no tener un programa económico y de "copiar" el de Biden.

"Son como cuatro frases (...) cuatro frases que son sólo: 'Oh, intentaremos bajar los impuestos'. No tiene un plan", insistió Trump durante el cara cara.

Harris acusó que la política del republicano sobre el aborto, es "insultante para las mujeres" de Estados Unidos.

"Van a escuchar un montón de mentiras", dijo la vicepresidenta. "Trump eligió a dedo a tres miembros de la Corte Suprema de Estados Unidos con la intención de que deshicieran las protecciones" al aborto "e hicieron exactamente lo que él pretendía".

Trump insistió en acusar a su rival demócrata: "Es una marxista. Todo el mundo sabe que es una marxista", dijo durante el debate.

La vicepresidenta Harris señaló que la gente se va de los mítines de Trump antes del final por "aburrimiento". Además, destacó que siempre habla de lo mismo sobre los migrantes.

Precisamente, Trump retomó durante el cara a cara una teoría pregonada desde el lunes por republicanos y desmentida por las autoridades sobre los migrantes haitianos.

"En Springfield, comen los perros –la gente que entró– comen los gatos, comen a las mascotas de la gente que vive allí. Esto es lo que está ocurriendo en nuestro país", dijo Trump.

El magnate aseguró que la invasión de Ucrania y el renovado conflicto de Gaza no habrían ocurrido si él hubiera sido Presidente.

El exmandatario se negó a reconocer su derrota en las elecciones de 2020. "Obtuve casi 75 millones de votos".

Finalmente, Harris defendió el Medicare y acusó a Trump de querer "dividir" al país por temas raciales.

