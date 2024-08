Conservan legado de Víctor Urbán en discos y en un libro

A un día del recital Órgano Monumental del Auditorio Nacional. Concierto homenaje al maestro Víctor Urbán, que sucede el 31 de agosto, a las 13:00 horas, en el Auditorio Nacional, la familia de Víctor Urbán (1934-2024) presenta su libro póstumo Retablo Medieval y la colección discográfica Moto Perpetuo (Movimiento Constante), materiales con los que rinden homenaje a la vida y legado de quien fue el titular del Órgano Monumental del Auditorio Nacional (OMAN), por 23 años, el instrumento más grande en su tipo en América Latina.

En conferencia de prensa, Carol Urbán, violinista e hija del compositor explicó que aunque el libro se compone por una investigación que su padre realizó sobre las obras más importantes para órgano y orquesta de Miguel Bernal Jiménez, éste es también una ventana que permite conocer cómo el músico vivió su carrera y su estudio.

A tres meses del deceso de Víctor Urbán, la también intérprete de música clásica y barroca dio a conocer el lanzamiento de la colección discográfica Moto Perpetuo, la cuál, contempla cuatro discos que fueron grabados en vivo en el Auditorio Nacional.

“El primer cd, titulado Tres gigantes, lo grabó en los años setentas, se trata de un concierto en el que ejecutó la obra de compositores mexicanos como Ramón Noble, Miguel Bernal Jiménez y Jesús Estrada; el segundo, OMAN, fue grabado en 2003, éste contempla la interpretación de obras de Carlos Chávez, Bach y Scarlatti; el tercero, InBernal Jiménez, celebra el 50 aniversario del OMAN a través de la ejecución de los villancicos Bernal Jiménez; y el último, Manuel Urbán. El romántico de Tultepec, es un homenaje a la composición de su padre y de su abuelo”, explicó.

Héctor Guzmán, estudiante del organista que va a compartir el escenario con los músicos Davide Pinna, Stephan Kofler y Eliseo Martínez, en el concierto del 31 de agosto, en el Auditorio Nacional resaltó que desde el recital hasta el material discográfico “eran ya un necesario homenaje a Urbán, uno de los organistas que más se preocupó por la interpretación de música de compositores mexicanos.

“Eliseo y yo disfrutamos no solamente de la enseñanza del maestro Víctor Urbán, sino también de sus consejos, nos hizo mejores músicos, no nada más organistas, nos preparó en muchos aspectos, a veces no musicales y sin duda fue uno de los artífices más importantes de nuestras carreras”, dijo el también director titular de las sinfónicas de Plano, Irving y San Angelo en Estados Unidos.

Por último, el también músico y organista oaxaqueño Eliseo Martínez, enfatizó que con el material discográfico cualquier persona va poder adentrarse en la memoria del tultepequense, ya que todas son piezas que interpretó en el OMÁN “un instrumento que fungió como una extensión de él, de su carrera y de su enseñanza”.

ELEMENTOS

El libro representa 15 años de investigación del organista mexicano.

Para el lanzamiento de la colección todos los discos fueron remasterizados por el Auditorio Nacional.

En el concierto del Auditorio Nacional van a ejecutar obras de Albinoni, Bach, Estrada, Noble, Franck, Liszt, Bernal Jiménez, Villaseñor, Piazzolla y del propio compositor.

4 discos conforman Moto Perpetuo

Por Azaneth Cruz.

