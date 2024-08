Ovacionan a elenco de despertares

Despertares es el evento dancístico del año y su décima edición lo confirma. Si bien el programa que se presentó el pasado viernes, en el Auditorio Nacional, ofreció piezas ya conocidas por el público mexicano, así como artistas que han sido ampliamente celebrados en años anteriores, la propuesta artística del bailarín mexicano Isaac Hernández, a través de su casa productora Soul Arts, cumple con lo que promete: ver en un mismo escenario a algunos de los mejores bailarines del mundo.

El programa abrió boca con Michelle Dorrance, acaso una de las mejores bailarinas de tap a nivel internacional, la coreógrafa del género de gran arraigo en Estados Unidos ofreció el estreno en México de "Changing Cadence", acompañada de cuatro intérpretes, quienes ofrecieron, además, una celebrada improvisación.

Después llegó el turno de "Don Quijote", con Isaac Isaac Hernández y Catherine Hurling. El pas de deux de la pareja recibió una de las más grandes ovaciones de la noche por la ejecución misma, pero también porque ver al tapatío en el mejor momento de su carrera es un lujo.

Vino después un desfile de estrellas como Dores André y Max Cauthorn, interpretando "Hurry up, we are dreaming" de Justin Peck, coreógrafo residente del New York City Ballet, creada para el San Francisco Ballet, cuyo estreno en Despertares ocurrió en 2019; Alina Cojocaru, Alessandro Frola y la pianista Ana Gabriela Fernández, en "La dama de las camelias"; y la bellísima Sae Eun Park y Germain Louvet, con un exquisito pas de deux de "Giselle".

Mención aparte merece la presentación de Chey Jurado, quien también ya se había presentado en la gala en 2022. Su carrera en la danza es sui generis, pues empezó de manera autodidacta con ritmos como el hip hop; 20 años después de sus inicios, es uno de los artistas españoles más multipremiados de la escena internacional y con su "Indra" dio muestra de las capacidades extraordinarias del cuerpo, su mayor virtud recae en la elasticidad y en la expresión.

Isaac Hernández, Cojacaru y Emily suzuki en "Giselle" fue otro de las momentos con una delicadeza sublime; la energía de Lightbalance y el gozo de Esteban Hernández, Isaac y Dores André, acompañados de la pianista Fernández y la violinista Cordula Merks fueron también de los cuadros festejados por la audiencia.

Los hermanos Hernández cerraron, como en cada edición, con "My way", que a lo largo de los años ha tenido pequeñas variaciones; en algún momento Isaac consideró retirarla del programa, pero con el tiempo se convirtió en una declaración de principios, el próximo bailarín principal del American Ballet Theatre ha hecho todo a su manera.