"Vamos a seguir dando pelea": Xóchitl Gálvez sobre la sobrerrepresentación de Morena en el Congreso

Xóchitl Gálvez, excandidata de la coalición PRI-PAN-PRD por la presidencia de México, habló sobre la protesta que llevó a cabo la Marea Rosa en contra de la sobrerrepresentación de Morena en el Congreso.

Al respecto, en entrevista con Oscar Mario Beteta para El Heraldo Radio, apuntó que Morena "no puede ganar a la mala", ya que, dijo, no obtuvo el 75% de los votos en las urnas, sino el 54%.

Hay un fraude a la ley que debe ser estudiado: Gálvez

La excandidata manifestó que Morena actúa como le conviene, ya que "para unas cosas quiere que lo consideren una alianza y para otras como partido individual, ahí está el tema", expresó.

Al respecto, Gálvez explicó que el partido guinda no obtuvo el 75% de los votos en las urnas para las diputaciones y senadurías, sino el 54%, "quiere el 75% de los curules, no hay manera, hay un fraude a la ley que debe ser estudiado", determinó.

Agregó que una alianza no puede tener más del 8% de la sobrerrepresentación, en ese sentido, refirió que el INE debe decidir cómo distribuir los curules.

Xóchitl Gálvez admitió que "en algún momento el PRI tuvo una sobrerrepresentación", pero que "en el pasado se interpretó mal la Constitución y se sigue interpretando mal, lo que queremos es que se interprete de manera integral", señaló.

Y subrayó que "vamos a seguir dando pelea", en la lucha contra la sobrerrepresentación de Morena en el Congreso, porque, aseguró, quieren tener el control para hacer lo que quieran.

La amenaza de perder los programas sociales sí influyó en resultado electoral: Gálvez

La excandidata presidencial contó en entrevista para El Heraldo Radio que "la amenaza permanente del presidente Andrés Manuel López Obrador de que les íbamos a quitar los programas sociales sí influyó" en el resultado de las elecciones del pasado 2 de junio.

"En un país donde la gente vive en condición de pobreza, significó mucho", resaltó Gálvez.

Al respecto, Xóchitl Gálvez resaltó que sobre la intromisión de AMLO en el proceso electoral, "solo 2 magistrados tuvieron la valentía de decir que sí intervino el presidente". Lo anterior refiriéndose a la resolución del TEPJF donde asegura que ni AMLO, ni los programas sociales ni el crimen organizado influyeron en los resultados electorales.

La excandidata apuntó que los ataques en las mañaneras, la cantidad de dinero y los años anticipados de campaña posicionando la marca de Morena, así como la presencia de la delincuencia organizada, influyeron en las elecciones del pasado 2 de junio.

"Salimos tarde para cuando salió Morena, no pudimos tener una alianza donde estuvieran fuertes los partidos, no hubo un mensaje único, por supuesto que fue parte de", admitió Gálvez.

Además, dijo Xóchitl Gálvez, "40 millones no votaron por nadie, entonces no es cierto que representen a todos los mexicanos", subrayó.

Finalmente, resaltó que está trabajando para tener una sociedad civil donde estén mejor organizados para el 2030. "A mí me preocupa el espejo de Venezuela (...) tenemos que defender la división de poderes, defender la democracia, además de otras cosas que son un pendiente para el país, no voy a parar, voy a seguir muy activa, de entrada regreso a trabajar a mi empresa como empresaria, no sé de qué va a vivir el presidente, y voy a seguir visitando los estados y municipios y escuchar a la gente para organizarnos mejor para el 2030".