Fernando Belaunzarán: "Frente Cívico Nacional seguirá luchando para que se respete el espíritu constitucional"

Fernando Belaunzarán Méndez, vocero del Frente Cívico Nacional, destacó que la movilización de este domingo 11 de agosto, tiene como objetivo expresar la inconformidad de la oposición por el tema de la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados por parte de Morena y sus aliados.

En entrevista con Lupita Juárez para el programa de Las Noticias de la Tarde, por Heraldo TV, destacó que el partido tendría un 74 por ciento del total de curules, a pesar de que esta recibió solo el 54 por ciento de los votos.

Destaca que lograron convocar a una significativa cantidad de ciudadanos que apoyan su causa Créditos: Facebook

Según el vocero, este tipo de acciones rompen con principios fundamentales como el límite del 8 por ciento de sobrerrepresentación y la restricción de no tener más de 300 diputados por partido. Adicionalmente, considera que la sobre representación prevista podría transformar la diferencia de 12 puntos entre oficialismo y oposición en una disparidad de 48 puntos, lo cual, afirma, no solo ignora al 46 por ciento de los mexicanos que no votaron por el oficialismo, sino que también amenaza la pluralidad democrática.

"Estamos defendiendo la Constitución y la pluralidad del país", subrayó Belaunzarán.

Responde a AMLO

En respuesta a las declaraciones del presidente, quien acusó al Frente Cívico Nacional de engañar al pueblo y de una baja participación en las movilizaciones del domingo, Belaunzarán defendió el compromiso de su grupo. Destacó que, a pesar de las dificultades, como la negativa del INE para prestar un espacio para su mitin, lograron convocar a una significativa cantidad de ciudadanos que apoyan su causa.

Además, Belaunzarán criticó la interpretación literal de la Constitución por parte de algunos actores políticos y destacó que, a pesar de la presión que enfrentan, el Frente Cívico Nacional seguirá luchando para que se respete el espíritu constitucional. Hizo un llamado a los consejeros electorales para que actúen con autonomía y defiendan la Constitución, evitando lo que él considera un "atraco" que podría modificar la representación política en México de manera inadecuada.

"Si los consejeros respaldan la Constitución y su autonomía, nosotros los apoyaremos. La integridad del Congreso y la representación justa de la sociedad mexicana están en juego.