Proceso para dirigencia del PAN debe hacerse con los ciudadanos: Adriana Dávila

Adriana Dávila, aspirante a la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN), habló sobre lo que necesita el partido para recuperar su identidad y así ganar de nuevo la confianza de los mexicanos.

Durante el programa El dedo en la llaga para El Heraldo Radio con Adriana Delgado, la aspirante aseguró que "si no se democratiza el partido, su reconstrucción será todavía más complicada".

El PAN debe atender las causas de los mexicanos: Dávila

Adriana Dávila explicó que en las elecciones pasadas del 2 de junio, se lanzó un mensaje de rechazo al PAN, "no solo por el número de votos recibidos sino porque el PAN perdió identidad, prestigio, camino, rumbo y se ha convertido lamentablemente en el escenario de unos cuantos".

En ese sentido, la aspirante a la dirigencia nacional destacó que lo que busca ella para el PAN es lo siguiente:

Darle un nuevo rostro al Partido Acción Nacional (PAN)

Generar un partido que atienda las causas de los mexicanos

Regresar la propuesta del PAN municipalista.

Sobre esta última propuesta, Dávila explicó que este "se construye desde las calles, desde el acompañamiento de los mujeres y los hombres que viven y padecen los problemas de los malos gobiernos".

Al respecto, manifestó que "es momento de darle un giro (al PAN), es fundamental derivado del escenario que tenemos frente a nosotros con un gobierno con visos evidentemente autoritarios", subrayó.

Proceso para dirigencia del PAN debe hacerse con los ciudadanos: Dávila

Sobre el proceso de selección de la próxima dirigencia nacional del PAN, Adriana Dávila dijo en entrevista que "debe estar a la vista de los ciudadanos".

"Yo he propuesto al presidente del partido y lo haré de manera oficial con la Comisión Nacional de Elecciones que haya 2 o 3 foros con ciudadanos, con Organizaciones de la Sociedad Civil, que seamos capaces en los estados de tener espacios para plantear con los ciudadanos las propuestas de quienes queramos participar en este proceso", destacó.

Y agregó que si el partido no se democratiza, "si no se rompen las estructuras internas que están impidiendo la participación de los militantes, si no se le da el valor a la militancia que esta abandonada, la reconstrucción de este partido será todavía más complicada".

Adriana Dávila afirmó que para que el PAN recupere votos de los mexicanos, "necesitamos tener caras creíbles, acciones creíbles porque las dirigencias que llegan señaladas frente al gobierno, no van a poder alzar absolutamente la voz para nada", consideró.

Concluyó refiriendo que para lograr que se sumen los mexicanos, los militantes, debe haber un proceso democrático, "yo estoy peleando incluso con instrumentos jurídicos y también con el recorrido que estoy haciendo a varios municipios", acotó.