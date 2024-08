Celebran el cumpleaños 90 del grillito cantor

Para conmemorar los 90 años del Grillito Cantor, personaje principal del universo fantástico del cantautor Francisco Gabilondo Soler (1907-1990), Tiburcio Gabilondo, hijo del artista, organiza el Festín Mustín Cri-Cri, un festival que se lleva a cabo del 2 al 20 de octubre, en diferentes sedes de la Ciudad de México, Colima y Tamaulipas.

En entrevista, el también titular de GABSOL (empresa ideada y fundada por el compositor mexicano para el manejo y administración de toda su obra) explicó que la idea del festival surge para celebrar con quienes conmemoran la creación de su padre con música y otras disciplinas como el teatro.

“Homenajes hemos tenido suficientes, son importantes, pero quiero recordar a mi padre y al Grillito Cantor con algo más allá de las mesas de diálogo con expertos abordando su legado; ahora quiero que sea una fiesta a la que también se integren los niños y sus familias”, explicó.

Al encuentro en la Ciudad de México se va a sumar la agrupación Voz en Punto con dos conciertos, el 13 de octubre, en el Centro Cultural Roberto Cantoral; y el actor Mario Iván Martínez con la obra ‘Que dejen toditos los sueños abiertos’, el 20 de octubre, en el mismo espacio, por mencionar algunos.

En Colima y Tamaulipas se va a contar con la participación del Ballet Folklórico de la Universidad de Colima, con la presentación ‘Es Cri-Cri ¿y quién es ese señor?’, el 2 de octubre en el Teatro Universitario Coronel Pedro Torres Ortiz; y la presentación de la cantante Karla Lazo con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (OSUAT), el 11 de octubre, en el Teatro Metropolitano de Tampico.

“Siempre me preguntan si las generaciones de niños han cambiado, pero creo que ahora tienen muchas más ofertas de contenido a la mano por la tecnología, lo cual no es malo; pero las necesidades básicas de los seres humanos no han cambiado en los últimos 40 mil años, es decir, comer, vestir, trabajar y cultivar, por eso creo que lo que necesitamos es estar más cerca de los niños, la familia es el núcleo más importante para las infancias, no sólo hay que comprarles un libro y para que lo lean solos, sino nos sentemos con ellos para estimular la imaginación”, dijo.

Por último, compartió que GABSOL tiene un acervo muy organizado que contempla más o menos cien mil páginas de partitura entre composiciones y arreglos de las mismas; tres mil 500 páginas de textos de radio de 1934 a 1961, grabaciones, hemerografía, material fotográfico de su etapa como aficionado y diversos documentos como programas de mano, postes y afiches.

Entre los eventos que también se van a realizar se encuentra el concierto ‘Siempre Cri-Cri’ de la Escuela Superior de Música, el 9 de octubre, en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes; y una sesión de escucha de las obras de Francisco Gabilondo Soler, en la Fonoteca Nacional, el 15 de octubre.

El 6 de octubre, el canal de YouTube Curiosamente -proyecto de comunicación pública dirigido por Tonatiuh Moreno-se va a estrenar un capítulo dedicado a Cri-Cri.

Para mayor información de los eventos el público puede escribir al correo electrónico festinmustin@cricri.com.mx y a través de las redes sociales oficiales de GABSOL.

226 temas y una cantidad inagotable de textos lúdicos y creativos escribió Francisco Gabilondo Soler, los cuales, llevo a la XEW para hilvanar canciones.

8 eventos van a ocurrir como parte del festival.

Por Azaneth Cruz

