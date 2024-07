Yo no me voy del PRI, pero voy a defender mis derechos: Dulce María Sauri

Dulce María Sauri Riancho, expresidenta del Partido Revolucionario Institucional (PRI), habló sobre las recientes declaraciones del actual dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, sobre la expulsión de priistas.

En entrevista con Adriana Delgado durante el programa El dedo en la llaga para El Heraldo Radio, Sauri Riancho aseguró que no se iría del PRI, pero que defendería sus derechos.

Expulsión de priistas

Recientemente, Alito Moreno anunció la creación de una Comisión Especial donde todos los priistas críticos al PRI, y que tuvieron vínculos de corrupción serán llamados a cuentas, además de la posibilidad de su expulsión del partido político.

Entre los priistas mencionados están los exdirigentes del partido tricolor Dulce María Sauri y Manlio Fabio Beltrones.

En ese sentido, Dulce María Sauri dijo en entrevista que "no se vale" lo que está haciendo Alejandro Moreno, "no se vale sacar esas iras usando los argumentos que usó en la tribuna el día de ayer". Y subrayó que no se iría del PRI.

"Yo no me voy del PRI, si el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) considera que ejercer una función crítica, si considera que defender a mi partido, a este gran partido histórico de México, es razón para solicitar mi expulsión, que proceda, yo no me voy del PRI, pero claro que voy a defender mis derechos sino para qué me quedo", destacó.

A su vez, agregó que Manlio Fabio Beltrones "es un político maduro con experiencia, un político de resultados que se forjó en la adversidad", y que "la estrella de Manlio Fabio va a brillar de manera esplendorosa", frente a las descalificaciones del propio presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

Alejandro Moreno debe retirarse de la presidencia del PRI: Sauri

Dulce María Sauri manifestó que Alejandro Moreno debe retirarse de la dirigencia del PRI, en el momento que la sentencia del Tribunal Electoral así lo determine, y después convocar a una elección de dirigencia nacional.

"Lo altamente deseable es que haya una dirección interina y colegiada que convoque a una asamblea nacional, que dé ese espacio de discusión y esa oportunidad de cura a miles de priistas que no solo están en el piso por el resultado electoral desfavorable sino por una dirigencia nacional que les expropió todas sus facultades de decisión local y las concentró en una persona, encargada del Comité Ejecutivo Nacional", apuntó.

Contó por otra parte que el Partido Revolucionario Institucional nació desde el poder y que nunca ha luchado por el poder, "sino hasta que vino la transición política y vino la disputa en 1997".

Finalmente, aseguró que viene un camino muy largo y empinado, no solo por la condición del PRI sino por lo que viene a partir del 1 de octubre con la implantación de un nuevo régimen político con rasgos autoritarios.

"La mayorías absoluta, incluso las Cámaras de Diputados y Senadores son la parte más visible de un nuevo régimen político con rasgos autoritarios", concluyó.