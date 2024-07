Linda Perry de 4 Non Blondes inspira a mujeres

La compositora Linda Perry entró a la industria musical a inicios de los 90 como vocalista de la banda 4 Non Blondes, y desde esa época busca que más mujeres entren al negocio, no sólo como cantantes, también como productoras, ingenieras de audio, sonido y compositoras.

“Me gustaría ver más directoras del festivales, llevando a las mujeres a la vanguardia, me encantaría tener más productoras, ingenieras, mezcladores de sonido, ingenieras de sonido para espectáculos en vivo, gerentes de giras o que dirigen las empresas de marketing, intérpretes, guitarristas, bateristas y bajistas”, señaló.

Para lograrlo, cree que es necesario fomentar el interés por estas áreas, desde la infancia, por eso tiene la organización Equalizer donde otorga becas a niñas para que vayan a escuelas y aprendan sobre producción de ingeniería.

“Lo mejor que sé hacer es ser mentora de chicas, con EqualizeHer llevemos a nuestras chicas a las pruebas de sonido de artistas como Olivia Rodrigo o Brandi Carlile, para que puedan pasar el rato junto al técnico de sonido, el mánager de la gira o suba al escenario. Entonces estas son las cosas que estoy haciendo y hay un puñado de mujeres que hacen algo similar, como Alicia Keys, porque creemos que todo tiene que empezar con la inspiración y motivación de que las chicas quieran hacerlo, no están inspiradas y eso creo es lo que se necesita conocer”, agregó.

(Créditos: Especial)

Aunque hay más artistas triunfando en la escena mundial como Taylor Swift, Rihanna o Beyoncé, a las que ve como mujeres inteligentes que saben moverse en el negocio de la música, considera que aún no hay un porcentaje igualitario, ni siquiera representativo de mujeres en esta disciplina.

“Solo hay 12% de mujeres en el negocio, 2% son productoras y hay algo así como 8% en la composición. Así es cuando ves a todas las chicas al frente, te da la ilusión de que tienen el control, pero no es el caso”, afirmó Perry.

Es consciente de que no es fácil llegar a esos terrenos, porque se requiere de mucha disciplina, dedicación y esfuerzo, y no todas están dispuestas al sacrificio. También cree que para que esto cambie no es sólo cuestión de las personas que están dentro de la industria, también el público.

“La audiencia puede ser casi tan poderosa como los artistas. Cuando Gaga tenía sus pequeños monstruos, pelearían una batalla por ella, se juntarían en Instagram y comenzarían todo un asunto en las redes sociales. O los de Taylor Swift, ya sabes todos estos artistas que tienen estos fans podrían unirse e iniciar un movimiento o promover un mensaje”, detalló.

Perry piensa que esto sí llevaría a una igualdad femenina en el negocio de la música y supondría un cambio importante, “pero tal vez la audiencia necesita alguna orientación para poder realizar esos movimientos”.

VISITA MÉXICO

Como productora está detrás de éxitos de artistas como Gwen Stefani, Pink y Christina Aguilera y recientemente compuso el nuevo EP de Ringo Starr. Además, también ha hecho música para películas y series. Actualmente está por presentar un documental sobre su carrera y alistando su presentación en el festival HERA, conformado por puro talento femenino, internacional y nacional, la cita es el próximo 24 de agosto en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la CDMX.

“Ha pasado mucho tiempo desde que salí de gira o, ya saben, y toqué en un show. Estoy muy entusiasmado con la música que tengo para compartir con ustedes y gracias… Por supuesto que la Ciudad de México tiene un festival increíblemente poderoso. Así que estoy muy emocionado de ser parte de esto. Estoy muy emocionado de tomar mi experiencia y traerla de regreso aquí a Estados Unidos para que la gente se una a hacer más eventos como éste, porque lo que hay hasta ahora no es suficiente”, explicó.

PIENSA EN LATINOAMERICA

Al cuestionarla sobre el auge de la música latina, confesó que no conoce mucho de lo que hay en el mercado, pero parte de aceptar estar en el festival HERA es ver el talento de otros países, en especial porque tiene raíces latinoamericanas y siente que no se ha acercado nunca a ellas.

“Mi madre nació en Sao Paulo y mi padre es de Portugal, y no me he sumergido lo suficiente en mis raíces latinas, pero las tengo en mí, y un día dije tengo que ponerme en contacto con ese lado porque sé que está ahí. Así que quiero entrar al mercado latino, no para dominar, sino experimentar algo, para abrir una parte de mí que existe… Tengo muchas ganas de venir a la Ciudad de México y sentir esa energía”, contó.

Sobre el uso de la tecnología y las tendencias señaló que las canciones con tantos arreglos suenan bien, pero no son orgánicas, “si todas las canciones dependen de esas proteínas, ¿Tenemos una buena canción?, si le quitas todos los filtros, todos los ritmos, ¿Hay una buena canción?”.

