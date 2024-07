Gabriel Macotela celebra 50 años de creación artística y 70 años de vida

A lo largo de 50 años, Gabriel Macotela (Guadalajara, 1954) ha explorado temas como el paisaje y las ciudades, pero, sobre todo, a la figura humana, a través de sus diversas formas y técnicas. Ahora, por primera vez, se presenta una retrospectiva de su obra en la muestra 70 años de algarabía, en el Seminario de Cultura Mexicana, con la que, además, se celebran sus siete décadas de vida.

La exhibición, que permanece hasta septiembre en el recinto, se conforma por más de 70 obras del artista, entre pintura, gráfica, escultura y maquetas; la mayoría son piezas prestadas por el fotógrafo mexicano Rogelio Cuéllar, quien además de ser uno de sus grandes amigos, es —en sus palabras— su mayor coleccionista.

“Empecé a pintar desde muy joven y nunca me había detenido a realizar una revisión de mi trayectoria, por lo que me encuentro con obras que pensé que no volvería a ver y con otras que no recordaba de mis distintas etapas; todas me permiten, de alguna manera, entender mi evolución”, contó.