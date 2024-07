Protagonistas de la novela negra contemporánea

Expedientes desclasificados del género negro. Tomo I es el título que estrena la Serie Redrum de novela negra de Librosampleados. Se trata de un juego literario, concebido por los escritores José Salvador Ruiz y José Juan Aboytia y el editor Nahum Torres, que busca echar luz sobre uno de los personajes más recurrentes e icónicos de la literatura negra mexicana actual.

El volumen, que ya puede conseguirse en librerías y puntos de venta, reúne los “expedientes” de 16 detectives e investigadores privados, elaborados por los propios autores que los concibieron (excepto en el caso de Belascoarán); se trata de un ejercicio que permite adentrarse aún más en la personalidad de tan fascinantes protagonistas de la novela noir mexicana.

Joaquín Ceniceros

Expediente

Joaquín Ceniceros

Autor: José Juan Aboytia (Ensenada, BC, 1974)

Estatura: 180 cms. (cuando era más joven).

Peso: La báscula solo se ríe de mí. Soy flaco, pues.

Edad: Más de cincuenta mal acomodados.

Armas: La clásica Beretta .9 mm. ¡para qué llamar la atención!

Marcas particulares: Las de los días difíciles.

Habilidades técnicas/manuales: Pensar mal de todos.

Sombrero: Tandito, tipo borsalino.

Vestimenta: Otro clásico, una gabardina.

Soy Joaquín Sandoval Ceniceros, pero mi padre me negó su apellido cuando renuncié a la policía y me hice detective. Así que solo me dicen Ceniceros. Al principio en mis tarjetas de presentación taché el apellido. Joaquín Sandoval Ceniceros. Después solo dejé la inicial. Joaquín S. Ceniceros.

Elena Rubio

Expediente

Elena Rubio

Autor: Nylsa Martínez (Mexicali, 1979)

Ciudad de nacimiento: Mexicali.

Edad: Por la manera en que articula el discurso, ha pasado de los 45, 46, 47 años.

Perfil psicológico: La entrevistada tiene delirios de grandeza. Está anclada en las experiencias de éxito de la infancia, por lo tanto, no es capaz de ver la situación actual de su vida. Constantemente desvía la responsabilidad de sus acciones hacia otros.

Ideología en general: Feminista con interés en los Estudios de Género, por momentos tiene inclinaciones marxistas.

Se sabe que al realizar trabajos de encubierto debe tomar extrema precaución pues es un poquitito más alta que el promedio de las mujeres en México. A saber qué signifique eso. Durante el verano se ha vuelto una tortura el estilar su pelo rizado. Aparentemente, de unas décadas para acá, el pelo chino en desparpajo ha dejado de estar de moda y todo mundo busca lucir una cabellera tirando a lo liso. Su pelo es castaño oscuro y siempre como regla lo lleva bajo los hombros o más largo. Le gusta llevar su melena suelta, aunque eso sea problemático. Sí, usa lentes, pero solo para leer.

Héctor Belascoarán Shayne

Expediente

Héctor Belascoarán Shayne

Autor: Paco Ignacio Taibo II (Gijón, 1949), colaborador para ficha: Kike Ferrari (Buenos Aires, 1972)

Mide un alrededor de 175 cms. y pesa un aproximado de 80 kilos.

Lleva el pelo, castaño oscuro, corto y sin peinar, un bigote tupido de tipo villista y la barba de dos días sin afeitar.

Usa un parche de pirata sobre el ojo izquierdo, una camisa con un par de botones desabrochados, una chamarra de cuero negro y solapas anchas de las que se usaban en los setentas, debajo de la cual abulta la sobaquera de su pistola Colt.

Suele apoyar el peso de su cuerpo sobre la pierna izquierda.

Héctor Belascorán Shayne nace en el Defe, donde luego será su base de operaciones como detective independiente.

Aunque habrá casos que lo lleven a otros paisajes: la frontera norte de México, una inexistente región sureste y, a principios de los noventa, en su último caso hasta el momento, a Madrid.

La fecha de su nacimiento es incierta. Dependiendo la novela será el 5 de enero de 1944, el 11 de enero de 1952, en febrero de 1949. Si promediamos, podemos fijarla en mediados de mayo de 1948. Usted elija.

Es hijo de José María Belascoarán Aguilar, un capitán de marina de origen vasco que combatió en distintos frentes al nazismo durante la segunda guerra mundial, y Shirley Shayne, una cantante irlandesa de folk. Tiene dos hermanos menores: Carlos, que es sindicalista, y Elisa, su confidente.

Buck Spencer

Expediente

Buck Spencer

Autor: Fernando Sánchez Clelo (Puebla, 1974)

Estatura: 180 cms. sin tacones.

Cicatrices: Las colecciono.

Habilidades técnicas / manuales: Soy bueno con cerra- duras, nudos y puños. Y excelente catador de whisky.

Antecedentes penales: ¿Quieres meterte en líos? Mi buen humor tiene un límite, chico.

Ciudad: Ficticia.

Sombrero: Sobre la cabeza, ¿también quieres saber mi horóscopo?

Pasatiempos: ¿Hay algo mejor que escuchar jazz?

Edad: La misma del modelo de mi automóvil soñado.

Marcas particulares: Las sombras de mi persiana están tatuadas en mi espalda, además de cierta disfonía: mi voz rasposa.

Domicilio casa/oficina: ¿De casa?, quiero seguir durmiendo tranquilo. ¿Mi oficina?, solo búscame en el directorio, quizá algún día decida que me encuentres ahí.

Época: Esta es buena época para los detectives privados de hoy, del pasado, del futuro. Siempre es mejor tener al alcance a un detective privado y una colección de discos de jazz.

Asistente o colaboradores: El doctor McFarlan, es un sabio forense, y el cobrador de deudas, el gigante Elefante. Pero nada es para siempre. Comienzo a fastidiarme, qué sigue.





Dominico H. Aqueberro

Expediente

Dominico H. Aqueberro

Autor: José Salvador Ruiz (Mexicali, 1971)

Estatura: 175 cms., 177 con el sombrero.

Peso: Prefiere el dólar, pero es flaco piernas de garza.

Edad: Setentayquióbole.

Marcas particulares: nariz desviada a golpes por su pasado boxístico.

Habilidades técnicas/manuales: Planeador de atracos en tiempos difíciles.

Sombrero: boina española o un Stetson Texano (regalo de un narco agradecido).

Miguel Ángel Morgado





Expediente

Miguel Ángel Morgado

Autor: Gabriel Trujillo Muñoz (Mexicali, 1958)

Estatura: 180 cms. sin peinar.

Edad: 62 años al mirarse en el espejo. 23 años al cerrar los ojos y tararear “Madame Guillotine”.

Peso: 75 kilos mal llevados.

Armas: la pura labia.

Habilidades técnicas/manuales: sabe orientarse por los túneles que cruzan la frontera, por los subterráneos de la Chinesca.

Sombrero: de vez en cuando usa una cachucha de Los Águilas de Mexicali.

—¿Cómo descubre la verdad?

—Las verdades que se ocultan siempre dejan rastro. Yo tengo la habilidad de indagar en archivos, en preguntar aquí y allá, en intuir por dónde van las tranzas. Muchos de los casos en que he intervenido son crímenes antiguos, olvidados, enterrados por sus perpetradores.

—¿Cuál es el mayor peligro que ha enfrentado?

—Aparte de los hongos de los documentos y el polvo de los archivos, creo que escapar por los túneles de la Chinesca de un asesino en serie en Música para difuntos. Y cuando estuve en un incendio intencionado en Círculo de fuego y creí que me iba a achicharrar.

Por Expedientes desclasificados del género negro

