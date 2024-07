Jay de la Cueva presenta “Traidor”

Jay de la Cueva presentó “Traidor”, un material audiovisual realizado por el director argentino Andy Caballero en donde narra algunas de las etapas más representativas de la vida y trayectoria del músico, quien tras terminar su etapa con Moderatto decidió iniciar una carrera como solista, “este filme presenta un lado más íntimo de mi trayectoria como productor, multi instrumentista y compositor mexicano, principalmente al formar parte de diferentes agrupaciones como Microchips, Molotov, Fobia, Titán y Moderatto, hasta llegar a la decisión de iniciar mi carrera como solista”.

Acerca de cómo surgió esta crónica Andy Caballero comentó, “cuando vino a filmar conmigo, me contó del disco de solista que planeaba lanzar y le dije que me encantaría hacer un documental, hablamos durante un año, todos los días y se nos ocurrió esta manera, que no fuera tan documentalista, es una visión completamente mía, para todos es una estrella, pero para mí es un amigo”.

Respecto a su opinión de ser llamado traidor en el largometraje Jay expresó, “a través de mi perspectiva, nunca he traicionado mis ideales, he sido fiel a lo que yo he querido, eso para muchos puede ser traición, pero para mí es serle fiel a lo que dictan mis ideas, mis sueños, lo que yo he querido hacer”.

Sobre cómo eligió el nombre del proyecto el director mencionó, “el papá de Jay detestaba cuando los cantantes se van y dejan a la banda sin nada, eran traidores y me gustó ese concepto, porque deja a Moderatto, para toda la gente es un traidor, pero en verdad él se estaba traicionando a sí mismo porque él estaba en otra vibra y no hay peor traición que traicionarse uno mismo y eso es lo que queremos reflejar”.

Por su parte, De La Cueva habló de cómo está contada su historia desde otra perspectiva en el material, “estoy nervioso porque es algo que cuenta alguien más, no lo cuento yo, me puse flojito en ese sentido, estoy teniendo la flexibilidad para avalar de alguna forma, pero yo lo contaría de otra manera”.

Acerca de cómo ha vivido esta etapa de su carrera, convirtiéndose en solista indicó, “me siento muy agradecido, las transiciones pueden ser muy incómodas para ser sincero, dejar algo cimentado y con el amor de tanta gente, no es sencillo, me siento contento porque no es fácil moverse cuando estás cómodo, cuando te va muy bien, sobretodo porque me gusta lo que he hecho”.

Y agregó, “hay una nueva historia que contar, es un camino muy distinto, de alguna manera se siente como un nuevo comienzo, voy a empezar a tocar en lugares donde nunca he tocado, me emociona mucho eso, todo lo que he construido, lo honro, pero ahora es otra forma de hacer mi música”.

Traidor se estrenará el 19 de julio a través de Cinemex en cines seleccionados en la Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla.

SOBRE JAY DE LA CUEVA / TRAIDOR CRÓNICA:

Su álbum debut como solista Jay de la Cueva es el soundtrack de Traidor

Su nombre real es Javier Fernando de la Cueva Rosales

Inició como baterista, eventualmente se volvió multiinstrumentista y vocalista

Fue integrante de distintas bandas como Microchips, Molotov, Fobia y Titán.

En Rockotitlán junto a Micky Huidobro, surgió la idea de crear Molotov

Brian Amadeus fue su alter ego como vocalista de Moderatto

En 2023 formó su nueva banda The Guapos

Desayuno Americano será su primera gira como solista

LOS DATOS:

14 días duró el rodaje

75 minutos de duración tiene Traidor

19 de julio se estrena

24 años formó parte de Moderatto

7 sencillos ha lanzado en su etapa como solista

PAL