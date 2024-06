"A lo largo de 12 meses construimos y conquistamos derechos, reafirmamos que la Ciudad de México es una ciudad progresista": Martí Batres

El Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, rindió el Informe Anual de Actividades en el Monumento a la Revolución, donde destacó que desde su toma de protesta ante el Congreso capitalino en junio de 2023 ha impulsado, en colaboración con el Gabinete Legal y Ampliado, proyectos, obras y programas en beneficio de las y los habitantes de la Ciudad de México, con un marcado acento social que prioriza a los sectores más vulnerables.

“A lo largo de 12 meses, construimos y conquistamos derechos, convertimos la obra pública en instrumento de transformación, atendimos situaciones que tenían muchos años de abandono, incorporamos nuevos temas a la agenda política, recuperamos importantes programas, lanzamos constantes iniciativas políticas, abrimos diálogo con todos los sectores, priorizamos el respaldo a las clases populares, pero no dejamos de hablar con todas las demás clases sociales, con clases medias y con empresarios también. Reafirmamos que esta ciudad, la Ciudad de México, es una ciudad progresista. (...) El próximo lunes, por lo pronto, voy a anunciar mi último plan de 100 días, vamos a seguir trabajando con el mismo entusiasmo y compromiso ”, expresó.

Sigue leyendo:

Rinde Batres sexto informe de gobierno

Martí Batres entrega recursos para proyectos aprobados del programa de mejoramiento barrial 2024

Las acciones realizadas para mantener la convivencia armónica

Martí Batres reconoció el trabajo realizado por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta electa de México, quien dio inicio a los distintos proyectos, obras y programas a los que ha dado continuidad durante su administración.

“Formamos parte de un movimiento, de una poderosa fuerza de transformación y nos enorgullecemos del liderazgo, ejemplo y principios del Presidente Andrés Manuel López Obrador; de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo; y de la Jefa de Gobierno electa, Clara Brugada Molina. Desde aquí les mandamos un saludo afectuoso y todo nuestro reconocimiento”, apuntó.

Frente a 35 mil personas resaltó, en materia de Gobernabilidad, las acciones realizadas para mantener la convivencia armónica, a través del diálogo y la recuperación de espacios, como el retiro de más de 7 mil tarimas de la Calzada Coltongo, Alcaldía Azcapotzalco; la firma del convenio para el retiro de mil 400 kilómetros de cables en desuso; el del 100 por ciento de los anuncios espectaculares instalados en azoteas; y el rescate de “El Parián”.

“La ciudad ha vivido en armonía, participación, libertades y paz social a lo largo de los últimos 12 meses. Todas las movilizaciones se han atendido, todos los conflictos se han resuelto o encausado; se recurre al diálogo, al acuerdo, a la conciliación; se escucha a la gente en las mesas políticas y mesas sociales o en audiencia pública”, detalló.

Se han entregado 27 mil 257 acciones de vivienda

En materia de Bienestar, reiteró el aumento al presupuesto para Comedores Comunitarios y el Programa de Mejoramiento Barrial; la puesta en marcha de la Jornada de Bienestar Invernal, que entregó comidas calientes y cobertores a 200 mil personas; el relanzamiento del Programa de Financiamiento para la Asistencia e Integración Social (PROFAIS) y del Programa Ojtli para pueblos y barrios originarios; el apoyo económico a todos los extrabajadores de Ruta 100; a los comerciantes afectados por las obras de la Línea 12 del Metro; y la instalación de la Comisión Interinstitucional del Sistema de Cuidados para el Bienestar.

Informó que, de junio de 2023 a junio de 2024, se han entregado 27 mil 257 acciones de vivienda de interés social, que incluyen proyectos de Vivienda en Conjunto, Mejoramiento de Vivienda y el Programa de Reconstrucción que, dijo, cuenta con un avance del 98 por ciento; indicó que se realizarán 17 mil acciones más de vivienda en los próximos meses y subrayó que se aumentó el presupuesto del Instituto de Vivienda en mil millones de pesos.

Por otra parte, se han realizado trabajos de mejoramiento en 2 mil 830 unidades habitacionales; se entregaron más de 4 mil escrituras y cerca de 7 mil testamentos.

Adelantó que serán construidas 150 viviendas en la Alcaldía Cuauhtémoc como parte del “Programa de Vivienda Social en Renta para Jóvenes” y recordó que se otorgaron hogares dignos a comunidades indígenas que vivían en campamentos irregulares en distintos puntos de la ciudad, como el Monumento a la Revolución, la colonia Juárez, la Plaza de Santo Domingo y a 300 familias de la colonia Atlampa que habitaron en ellos durante cerca de 30 años.

En Salud, destacó la inauguración de centros de salud en la Central de Abasto

En materia de Educación, informó que se unieron más de 100 mil nuevos alumnos de preescolar, primaria y secundaria a programas educativos como la “Beca de Bienestar para Niñas y Niños. Mi Beca para Empezar”. Asimismo, señaló que se recibieron más de 100 solicitudes de apoyos extraordinarios en el marco del Programa “La Escuela es Nuestra - Mejor Escuela”, mismos que fueron otorgados en su totalidad para la mejora de los planteles.

Se inauguró el Plantel Casco de Santo Tomás de la Universidad Rosario Castellanos (URC) y concluyeron las obras en la segunda sección de la Universidad de la Salud (UNISA); se entregaron nuevos libros de texto gratuito en el 100 por ciento de los planteles de primaria y secundaria; se han renombrado distintos Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) para honrar la memoria de personajes históricos, como Rosario Ibarra de Piedra, José Zamarripa, Rita Guerrero y Elvia Carrillo Puerto; y se firmó un convenio entre el Instituto de Educación Media Superior (IEMS) y la URC para establecer el pase automático.

En Salud, destacó la inauguración de centros de salud en la Central de Abasto y la colonia Tenorios; la Sala de Trauma-Choque del Hospital General de Milpa Alta; la inauguración del tomógrafo, quirófano, sala de Rayos X y sala de Trauma-Choque en el Hospital “Rubén Leñero”; la entrega de ocho tomógrafos nuevos a hospitales de la ciudad; y la recepción de 18 ambulancias y ocho mastógrafos por parte de la Beneficencia Pública del Gobierno de México. Además, resaltó las obras en los hospitales ‘Belisario Domínguez’ y ‘La Pastora”; mientras que con la adhesión de los servicios de salud al IMSS-Bienestar se basificó a 12 mil trabajadores.

Por otra parte, enfatizó que de mayo de 2023 a mayo de 2024, disminuyeron 68 por ciento las muertes violentas de mujeres en la Ciudad de México; además, se construyeron 464 kilómetros de Senderos Seguros “Camina Libre, Camina Segura”, de junio de 2023 a junio de 2024, en las 16 alcaldías; y se entregaron más de mil 500 apoyos a mujeres en situación de violencia.

La Ciudad de México es la entidad con el salario base promedio más alto

“En algún debate escuché que habían aumentado los feminicidios en la Ciudad de México, falso de toda falsedad, lo digo abiertamente. Por cierto, somos la ciudad con la menor brecha salarial de género en el país, también eso nos da mucho gusto”, apuntó.

En materia de Empleo y Desarrollo Económico, sostuvo que la Ciudad de México es la entidad con el salario base promedio más alto del país y el mayor número de trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Además, dijo, entre junio de 2023 y junio de 2024, el índice de pobreza laboral disminuyó cuatro puntos porcentuales; la ciudad tuvo un crecimiento económico de 3.8 por ciento; sumó 72 mil empleos formales; disminuyó el endeudamiento en términos netos; aumentó el salario de 65 mil trabajadores; disminuyó el trabajo infantil; y se presentó el Programa de Apoyo a la Regularización de restaurantes.

“Se rompió nuevamente el récord histórico de captación de inversión extranjera, también se rompió el récord de derrama económica. También alcanzamos una cifra récord en ocupación hotelera y también, en el mes de agosto de 2023, tuvimos el récord en toda la historia de la ciudad en la apertura de negocios de bajo impacto”, explicó.

En materia de Medio Ambiente, celebró que en tan solo cuatro meses fueron instalados 2 mil 200 sistemas de captación de agua de lluvia en todos los planteles de primaria y secundaria pública, con el fin de recolectar, a lo largo de un año, alrededor de mil millones de litros.

Se construyó un nuevo pozo en el Centro Urbano Presidente Alemán

“Reiteramos aquí que el tercer gran afluente, además de nuestros pozos y del agua que viene de los sistemas Lerma y Cutzamala, nuestro gran tercer afluente en el futuro es la captación de agua de lluvia”, expresó.

También recalcó la declaración del árbol “Eugenio” como Patrimonio Natural y Cultural de la Ciudad de México; el reverdecimiento del ahuehuete de la Avenida Paseo de la Reforma; y la declaratoria de seis nuevas Áreas de Valor Ambiental: Jardín López Velarde, Parque Cuitláhuac, Parque Lineal Vicente Guerrero, Alameda del Sur, Parque Ave Fénix y Parque Ecológico Loreto y Peña Pobre.

Además, recordó que se llevó a cabo el más grande operativo contra la tala ilegal en la frontera de la capital con Morelos, donde se decomisaron 10 mil piezas de madera. Y se inauguraron la Planta de Energía Solar en la Central de Abasto; la Planta Trituradora de Cascajo en Tláhuac; y la Planta de Selección de Desechos Sólidos en Gustavo A. Madero.

En materia de Infraestructura Hidráulica, comentó que se construyó un nuevo pozo en el Centro Urbano Presidente Alemán (CUPA), en la Alcaldía Benito Juárez; además de la rehabilitación y limpieza del pozo de la Unidad Habitacional “DEMET”, en Miguel Hidalgo; la reposición de los pozos Pantaco 2 y 3, en Azcapotzalco; el inicio de la construcción del pozo para abastecer de agua al Barrio del Niño Jesús, en Coyoacán; así como la rehabilitación de 34 pozos de agua potable, la reposición de 18 pozos más, la recuperación de tres plantas potabilizadoras; y la rehabilitación de pozos de los sistemas Lerma y Chiconautla, en el Estado de México, que han permitido la recuperación de 2 mil litros de agua por segundo.

Se destacó la apertura del tramo Pantitlán-Pino Suárez

Mientras que en obras de drenaje, indicó, se concluyeron dos plantas de bombeo en Canal de Chalco; el colector de drenaje en Camino de la Unión, Gustavo A. Madero; el nuevo colector en la Calle Humboldt, en el Centro Histórico; la rehabilitación del colector Las Águilas; la reconstrucción del drenaje en Colinas de Tarango y Paseo de los Olivos, en Álvaro Obregón; el saneamiento del humedal de Cuautepec; la sustitución de la red en Zapata Vela, Agua Caliente y Campamento 2 de Octubre, en la Alcaldía Iztacalco; la renovación de líneas de drenaje en la Unidad Habitacional Aztlán, Xochimilco; conclusión de las obras de mitigación en Río Jalalpa, Álvaro Obregón; una nueva red de drenaje en Xicalhuacan, en Xochimilco, entre otras.

En materia de Movilidad, celebró el acuerdo pactado con las empresas de parquímetros para destinar el 30 por ciento de las ganancias a la mejora de las colonias en donde se encuentran, así como el convenio con organizaciones de motociclistas para establecer sanciones a quienes conduzcan sin caso o transporten a personas menores de 12 años.

Adicionalmente, fueron inaugurados los Centros de Transferencia Modal (CETRAM) Martín Carrera, San Lázaro e Indios Verdes; el Corredor Movin Aragón, en Gustavo A. Madero, y el Corredor COTAXOMIL, en Xochimilco, que derivaron en la chatarrización y sustitución de más de 600 microbuses; se instalaron más de 700 puntos de internet gratuito en la red de transportes eléctricos; y se lanzó el Módulo de Movilidad Integrada en la App CDMX.

En cuanto a las obras realizadas en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, destacó la apertura del tramo Pantitlán-Pino Suárez de la Línea 1, con la puesta en marcha de seis nuevos trenes; la conclusión del reforzamiento de la Línea 12; el inicio de obras de renivelación de las Líneas 9 y B; la erradicación del robo de cable; y la emisión del último boleto.

Destacó la puesta en operación del nuevo Centro de Control y la electrificación de la Línea 4 del Metrobús; las pruebas operativas de la Línea 3 del Cablebús; los nueve nuevos trenes incorporados al Tren Ligero; y la habilitación, en cuatro meses, del Trolebús de Avenida Aztecas

Se registró la percepción de inseguridad más baja en la Ciudad de México

“En 2023 y en 2024, no subimos las tarifas del Tren Ligero, el Trolebús, el Metro, el Metrobús y el Cablebús; es decir, son las mismas tarifas de todo el sexenio”, añadió.

En cuanto a Obras, la remodelación de Plaza Garibaldi; la inauguración del Corredor Cultural “La Ciudadela”; el Centro de Asistencia e Integración Social Vasco de Quiroga; los Centros Artesanales en Honduras 1 y 2; la rehabilitación de la Pista de Canotaje de Cuemanco, en Xochimilco; y la realización de obras en colaboración con el Gobierno Federal, como el Museo del Muralismo, el Tren Interurbano “El Insurgente”, el Proyecto “Chapultepec: Naturaleza y Cultura” y la restauración de 145 templos y capillas dañadas por los sismos de 2017.

Recordó acciones de Protección Civil, como los trabajos de remediación en Añil y Cuchilla; la reconstrucción del Deportivo Gertrudis Sánchez; y la inauguración de una nueva estación de bomberos en Milpa Alta.

En materia de Seguridad, informó que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el cuarto trimestre de 2023 se registró la percepción de inseguridad más baja en la Ciudad de México desde que se mide este indicador.

La desarticulación de 45 células criminales

Asimismo, subrayó que gracias al Programa de Recompensas presentado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), se logró la detención de cuatro generadores de violencia. Además, dijo, se presentó la denuncia correspondiente en contra del juez federal que liberó a Fabián “N”, uno de los presuntos generadores de violencia más buscados.

Mientras que, resaltó, el trabajo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la FGJCDMX, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR) y Guardia Nacional (GN), dio como resultado la desarticulación de 45 células criminales y la detención de 715 presuntos delincuentes. Y recordó los Operativos de Seguridad desplegados en Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco y Benito Juárez..

En materia de Cultura, celebró la concreción de la peatonalización del Zócalo de la Ciudad de México para convertirlo en un espacio de disfrute para las familias; así como la realización de los conciertos gratuitos de la Orquesta Filarmónica capitalina en Tepito, Cuautepec y la Sierra de Santa Catarina; la Orquesta Monumental PILARES y la Clase Masiva de Ballet en el Zócalo, con Elisa Carrillo, todas con el fin de garantizar el acceso a la cultura.

Adicionalmente, reiteró la Declaración del 25 de agosto como el Día del Bolero en la Ciudad de México y las declaratorias como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Cultura Sonidera, los Carnavales y el Tianguis Cultural “El Chopo”. Así como la inauguración del Museo Yancuic; la restauración del Foro Lindbergh del Parque México; y la creación del Himno de la Ciudad de México. Y celebró la resignificación de símbolos para la reivindicación de la memoria histórica, como la colocación de la escultura de la Joven de Amajac en la antes llamada Glorieta de Colón.

“No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”

En cuanto a la Agenda Legislativa, detalló que fueron aprobadas las reformas para regular las plataformas de hospedaje tipo Airbnb; las reformas al Código Penal local para aumentar las penas a talamontes, incorporar el delito de corrupción inmobiliaria y violencia vicaria, derogar el Artículo 159, que criminalizaba a las personas que viven con VIH, y aprobar la “Ley Malena”, en contra de la violencia ácida cometida en contra de mujeres.

Igualmente, dijo, se reformó la Constitución de la Ciudad de México para establecer el Sistema de Captación de Agua de Lluvia, el derecho de las unidades habitacionales a contar con presupuesto para su mantenimiento y el derecho de la ciudadanía a contar con comedores públicos y comunitarios. Y fueron publicadas la Nueva Ley de Medio Ambiente, que protege los cuerpos de agua y prohíbe su privatización, la Nueva Ley de Responsabilidades en Materia Ambiental y la Nueva Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social en la Ciudad de México.

Finalmente, Martí Batres resaltó que su administración al frente de la Jefatura de Gobierno se ha distinguido por seguir los principios de la Cuarta Transformación: “Por el bien de todos, primero los pobres”, “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, “La paz es fruto de la justicia”, “El poder se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás”, y “No mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

“Quiero reiterar que cumplí con el compromiso de la Austeridad Republicana, el sueldo del Jefe de Gobierno no aumentó de 2023 a 2024, se mantiene además por debajo del sueldo del presidente. No cobramos bonos, ni de productividad ni de marcha ni de nada, no cobramos sueldos por tener este cargo, no tenemos ni siquiera un fondo revolvente, no utilizamos automóviles de lujo, nada de viajes de placer. (...) Cumplimos con la Austeridad Republicana porque ese es nuestro compromiso y nuestra convicción, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, concluyó.

srgc