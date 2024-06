Flourish Fi y Accion se unen para lanzar “Fintech for Good: Ciudad de México”

El pasado miércoles 19 de junio, Flourish Fi y Accion se unieron para lanzar “Fintech for Good: Ciudad de México”, un evento que reunió a líderes de fintechs, bancos, microfinancieras, asociaciones y jugadores clave del ecosistema financiero y tecnológico.

El objetivo del evento fue impulsar tanto la inclusión como la salud financiera y digital de los segmentos desatendidos o sub atendidos de México.

El evento contó con la participación de destacados equipos de instituciones como Tuiio de Banco Santander, ProDesarrollo, Bankaya, Treo, Kubo Financiero, Vexi, Creditas, Mastercard, Galileo, Bankingly, Tualo, Paisa, Techreo, AlquimiaPay, entre otros. La diversidad de actores presentes permitió crear lazos significativos para abordar un tema complejo desde distintas áreas y perspectivas.

Líderes excepcionales

La jornada estuvo marcada por la intervención de tres líderes excepcionales: Norma Castro, Directora Ejecutiva de Tuiio, iniciativa de inclusión financiera de Banco Santander; Andrea Marcos, VP de Riesgo y Crédito de Bankaya; y Claudia Revilla Ostos, Directora General de ProDesarrollo.

El panel, moderado por Mariana Saiz, Head of Product de Flourish Fi, compartió sus perspectivas y experiencias sobre los desafíos y oportunidades en el sector financiero actual, enfocándose en cómo la tecnología, las colaboraciones y las alianzas pueden ampliar el alcance y la adopción de los productos y servicios financieros, y sobre la importancia de medir los resultados y el impacto a corto, mediano y largo plazo.

Puntos clave en el evento

Durante la discusión se abordaron varios puntos clave. Se destacó la importancia de la inclusión financiera y digital, considerando los diferentes grupos de segmentos en México con características y necesidades únicas, y se subrayó la diversidad geográfica y la necesidad de encontrar a los clientes donde estén, muchas veces con la ayuda de alianzas estratégicas.

En ese sentido, se discutió la combinación de servicios digitales y físicos como una estrategia crucial para asegurar la adopción y el uso de productos y canales digitales, permitiendo llegar a un mayor número de personas y asegurando que todos tengan la información necesaria y las capacidades para tomar decisiones responsables en cuanto al acceso y al uso de servicios financieros.

La formación de alianzas en el ecosistema fue otro tema central, enfatizando la colaboración entre proveedores de servicios financieros, tecnológicos, asociaciones y otros actores para ofrecer productos que se adapten a las necesidades de los clientes. Estas colaboraciones facilitan la innovación y la entrega de servicios más efectivos. La captura de datos a lo largo del recorrido del cliente fue identificada como fundamental para medir diferentes indicadores y así entender el impacto en la salud financiera y el bienestar de los usuarios, mientras se van ajustando las estrategias en consecuencia.

Se resaltó el uso de metodologías centradas en el cliente para el diseño, implementación y lanzamiento de soluciones, garantizando una mayor aceptación y éxito de los productos. La creación de espacios para fomentar la discusión con el gobierno fue considerada crucial para impulsar políticas públicas que apoyen la inclusión financiera. La colaboración entre el sector privado y el público puede generar cambios significativos.

Otro punto destacado fue la necesidad de las fintechs de enfocarse en áreas donde pueden innovar, facilitando el acceso a capital para que estas empresas puedan diseñar y probar nuevas modalidades de productos y servicios, siempre manteniendo el foco en la innovación y en el cliente final. La inclusión de género y tecnología también fue un tema recurrente, utilizando la ciencia del comportamiento para crear cambios positivos en la conducta financiera de los usuarios.

Éxito rotundo

El evento "Fintech for Good: Ciudad de México" fue un éxito rotundo, reuniendo a diversas voces del sector financiero y tecnológico para discutir y promover la inclusión financiera en México. Las ideas y estrategias compartidas durante el panel no solo destacaron los desafíos actuales, sino también las oportunidades para crear un impacto positivo y duradero en la sociedad.

Los asistentes se fueron con una comprensión más profunda de cómo colaborar y utilizar la tecnología para alcanzar a los segmentos desatendidos, asegurando un futuro financiero más inclusivo y saludable para todos los mexicanos. Se podrá encontrar más información sobre futuras ediciones de "Fintech for Good" y otros eventos y noticias relacionadas en los sitios web y redes sociales de Flourish Fi y Accion Advisory.

¿Qué es Flourish Fi y Accion?

Flourish Fi es una plataforma marca blanca de lealtad y bienestar financiero que ayuda a instituciones financieras en la interacción con sus clientes, incrementando la digitalización, transacciones, depósitos y más. Ya estamos en 6 países e impactando la vida de cientos de miles de personas.

Accion es una organización global sin fines de lucro con más de 60 años trabajando para impulsar la inclusión financiera y crear una economía justa e inclusiva por medio del fortalecimiento de servicios financieros y no financieros para la población no bancarizada o sub-bancarizada en Ámerica Latina, Asia y África. Accion trabaja bajo tres líneas estratégicas: Accion Advisory, Inversiones, y Center for Financial Inclusion (CFI).