Santiago Taboada por la cultura

El proyecto “Taboada por la Cultura” es vital para poder rescatar la identidad e infraestructura cultural, estimular la creación, recuperar la historia y la memoria, activar todos los espacios y corredores culturales de cada una de las 16 alcaldías de la CDMX e impulsar el mecenazgo.

Desde el inicio de este llamado conformamos un equipo de intelectuales con amplia experiencia en diversos ámbitos culturales con el que permanece, hasta hoy, un diálogo para seguir enriqueciendo y perfeccionando las propuestas, llevando a cabo un exhaustivo diagnóstico del sector.

La Ciudad de México es un tesoro cultural, es la ciudad con mayor cantidad de museos, historia y diversidad cultural en el mundo. Es un centro vibrante en el que convergen la tradición y la modernidad, hogar de sitios considerados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Hasta ahora, México cuenta con 35 sitios inscritos en la lista del organismo internacional: 27 bienes culturales, seis naturales y dos mixtos, lo que lo ubica como el sexto país con mayor cantidad de lugares incluidos en la lista.

La cultura y el arte, en todas sus expresiones, son un detonante económico, turístico, educativo, social, de conectividad, de movilidad y de desarrollo, es el sustento de nuestro talento e historia, un poderoso instrumento para construir sociedades más competitivas, sensibles, creativas, apoyando a la reconstrucción del tejido social.

La cultura en la administración de Santiago Taboada será uno de los ejes principales, con el objetivo de posicionar a la CDMX como la capital cultural más importante del mundo.

PROBLEMÁTICA

En los últimos años no ha habido una inversión relevante en la infraestructura cultural, ni un planteamiento de reorganización de la misma, los artistas no han sido atendidos con programas de estímulos, ni con apertura de proyectos de participación. No hay una visión clara sobre la participación del sector privado, ni consideración de políticas públicas para estimular la economía creativa.

Morena, en esta administración, prometió duplicar el presupuesto para cultura y lo que hizo fue sólo incrementar 14 por ciento en términos reales, se comprometió a que Capital 21 TV y Radio CDMX serían auténticos medios públicos, culturales, plurales y críticos, pero en realidad son instrumentos de propaganda de su proyecto político, sin pluralidad, ni capacidad crítica.

El trabajo cultural con las alcaldías carece de un proyecto incluyente y equitativo, no hay una relación de tutoría entre gobierno de la capital y las alcaldías en materia de cultura. En esta administración ha habido tres secretarios de cultura, lo que dificulta garantizar un desarrollo cultural sostenido y la continuidad de un proyecto.

Ante el actual deterioro y abandono del sector cultural transitaremos bajo principios democráticos, garantizando el derecho a la cultura, a la igualdad de género, a la inclusión y a la equidad. Todo con absoluto respeto a las mujeres, a la libertad de expresión y a las diversidades creativas.

EJES TRANSVERSALES

Promoción de turismo cultural. A través de actividades como festivales de arte público, ferias del libro temáticas, presentación de orquestas, desfiles de carnaval, una noche de “galerías de puertas abiertas”, festivales tradicionales, gastronomía en los mercados, entre muchas otras.

Cultura Digital. La cultura digital ha transformado cómo interactuamos, nos comunicamos y consumimos información generando beneficios como un mayor acceso a la educación, la interacción social, el intercambio cultural y el entretenimiento. La tecnología une sociedades a pesar de las diferencias culturales y lingüísticas, impulsa la adaptación a los cambios tecnológicos. Por lo tanto, apoyaremos incubadoras tecnológicas para fomentar una cultura de empoderamiento y pertenencia, promoviendo todas las formas de expresión artística y apostaremos a la digitalización.

Participación del sector privado. Contribuirán en distintos campos culturales mediante estrategias que fomenten la colaboración de proyectos, impulsaremos las asociaciones público-privadas y el uso de financiamiento mixto, así como la instauración de consejos ciudadanos, patronatos, fundaciones y/o fideicomisos.

Interacción nacional e internacional. La CDMX tiene una diversidad lingüística, étnica y cultural gracias a sus habitantes, pueblos originarios, comunidades indígenas y migrantes. Se fomentará el intercambio mediante la coordinación entre gobierno federal, estatales e internacionales, mediante acuerdos.

PROPUESTAS

1.- EL ROSTRO DE MI BARRIO

Reconoceremos a la riqueza gastronómica, las fiestas tradicionales, así como tantas manifestaciones de sabiduría colectiva en materia artesanal.

Apoyaremos ferias, mercados de arte, galerías y espacios independientes.

Impulsaremos la economía creativa de la CDMX, a través de estímulos a la creación y la producción artística.

Impulsaremos centros creativos de incubadoras culturales.

Desarrollaremos las identidades de las colonias, barrios y pueblos originarios de la CDMX.

Impulsaremos la formación de compañías infantiles y juveniles para artes escénicas y artes circenses.

Fortaleceremos a las orquestas comunitarias.

Crearemos un programa de arte en los espacios públicos.

Habilitaremos cinetecas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Fortalecernos la Red de Bibliotecas públicas y la creación de salas de lectura comunitarias.

Recuperaremos las escuelas de tiempo completo.

2.- RESCATE DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL

Ejecutaremos un diagnóstico del acervo, recintos, monumentos y espacios culturales pertenecientes a la Secretaría de Cultura de la CDMX, por cada alcaldía.

Rescataremos los espacios emblemáticos de las alcaldías que se encuentran abandonados o subvalorados.

Identificaremos y daremos seguimiento a los Planes de Manejo, en materia de conservación del patrimonio.

Buscaremos esquemas para la conservación de inmuebles que son Patrimonio Cultural de la Humanidad, a través de un fideicomiso que tenga por objeto destinar recursos puntuales para tal efecto.

Conservaremos y difundiremos el patrimonio cultural material e inmaterial.

3.- RESCATE AMPLIACIÓN Y ACTIVACIÓN DE CORREDORES CULTURALES

Recuperaremos la memoria e historia de los espacios públicos y corredores culturales mediante la activación de los mismos, garantizando la movilidad, conectividad y el acceso.

Calendarizaremos eventos emblemáticos anuales por alcaldía, vinculando el turismo y el desarrollo económico.

4.- ESTÍMULO A LA CREACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN ARTÍSTICA

Activaremos intercambios internacionales.

Estimularemos económicamente a colectivos, promotores y talleristas.

Impulsaremos la profesionalización y estandarización de las casas de cultura de las diferentes alcaldías.

5.- GOBERNANZA PARTICIPATIVA EN LA CULTURA

Estableceremos un marco legal que simplifique la formación de asociaciones público-privadas para fortalecer, operar y rescatar el patrimonio cultural de la ciudad.

Impulsaremos a las asociaciones público-privadas y mecanismos de financiamiento mixto.

Incrementaremos el presupuesto con base en el diagnóstico y las necesidades de administración, operación, mantenimiento e inversión.

Respetaremos los acuerdo laborales y contractuales de los trabajadores del sector cultural.

Por David Cohen Sitton

Vocero de Cultura de la campaña de Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México

