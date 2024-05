Apoya Santos Guzmán a Tigres en Aguascalientes

Con el orgullo de ser exclusivo Tigres, el Rector Santos Guzmán López se trasladó a la ciudad de Aguascalientes para apoyar a la delegación deportiva de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) que aspira conseguir su título número 19 en la Universiada Nacional 2024.

Colocada en lo alto de la tabla de puntaje y medallero la delegación felina recibió la visita del Ejecutivo universitario, que recibió un mensaje de felicitación por los logros deportivos alcanzados a este momento y de motivación para cerrar de la mejor manera en la UN.

“La verdad no es por presunción, pero era algo que esperábamos porque he seguido de cerca el trabajo que han llevado los equipos representativos, siempre dispuestos a competir y a estar entre los primeros lugares. Cuando me tocó abanderarlos para llegar a esta contienda, todos ellos estaban conscientes del gran compromiso que significaba enaltecer a la institución y veo que su esfuerzo se ha cristalizado”.