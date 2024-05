Anya Taylor-Joy saca su furia

Anya Taylor-Joy se sumergió en el mundo de “Mad Max” para darle vida a Furiosa, en una historia dirigida por George Miller. “Fue un reto impresionante, esta precuela me dio un poco de miedo, no me preocupaban los silencios de la cinta, pero George tenía muy claro, cómo ella tenía que definir su rostro, porque en la historia, cualquier tipo de debilidad se ve en la cara, por eso sólo me dejó los ojos para comunicarme”.

La actriz visitó nuestro país como parte de la promoción de la cinta que llega a las pantallas. “De mi personaje, espero tener la resiliencia, me afectó mucho su historia, creo que esa chica tiene una esperanza imposible de que puede volver a casa Y eso me dolió, porque no importa la cantidad de veces que alguien te aplaste tienes que levantarte, porque en algún momento vas a ganar”.

La actriz aseguró que el amar el mundo de Mad Max es fácil, “la primera cosa que vi fue “Fury Road” enamoré de inmediato, me acuerdo que cuando estaba en el cine y terminó la película me paré y aplaudí, porque ese mundo era único, fue un riesgo esa cinta y eso me emocionó y obviamente cuando me dieron el papel empecé a ver todas”.

Y agregó, “filmamos en un lugar que se llama Burning Hill, dónde se rodó la primera película de Mad Max, y había un montón de gente que también había filmado las otras películas”.

PAL